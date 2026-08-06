ΝΥΤ: Tο «βάναυσο καλοκαίρι της Ευρώπης» -Πόλεμοι, πυρκαγιές και μεταναστευτικό «γονατίζουν» το μπλοκ

Η ικανότητα της Ευρώπης να ελέγχει τη μοίρα της δοκιμάζεται από τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, τις πυρκαγιές και το μεταναστευτικό  παράγοντες δηλαδή που δεν ελέγχει, γράφουν οι New York Times 

Νατάσα Παυλοπούλου

ΝΥΤ: Tο «βάναυσο καλοκαίρι της Ευρώπης» -Πόλεμοι, πυρκαγιές και μεταναστευτικό «γονατίζουν» το μπλοκ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις, όπως οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία, πυρκαγιές και μεταναστευτικές ροές, που διαμορφώνονται από εξωτερικούς παράγοντες εκτός ελέγχου της.
  • Παρά τις προσπάθειες υποστήριξης της Ουκρανίας και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.
  • Η κλιματική αλλαγή προκαλεί πρωτοφανή κύματα καύσωνα και πυρκαγιές, με σημαντικές επιπτώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι διαφωνίες με μεγάλους ρυπαντές όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα δυσκολεύουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης.
  • Η κρίση στη Θέουτα ανέδειξε τις εσωτερικές εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη μετανάστευση και την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.
  • Η περιορισμένη αυτονομία και η ανεπάρκεια στρατηγικής ασφάλειας καθιστούν την Ευρώπη περισσότερο θεατή παρά καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της μοίρας της.
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Για άλλη μια φορά τις τελευταίες ημέρες, η Ευρώπη φαίνεται να παρακολουθεί από το περιθώριο καθώς το πεπρωμένο της διαμορφώνεται από εξωτερικές δυνάμεις.Θα επιλέξει ο πρόεδρος Τραμπ να επανεκκινήσει έναν μαζικό πόλεμο με το Ιράν και να αυξήσει το κόστος του πετρελαίου; Θα οδηγήσει η υπερθέρμανση του πλανήτη σε ευρύτερες και χειρότερες πυρκαγιές, ακόμη και όταν αρκετές μαίνονται ήδη σε όλη την ήπειρο; Θα διχάσει τους ηγέτες του μπλοκ μια ξαφνική, ανεξήγητη αύξηση των ανθρώπων πέρα ​​από τα μαροκινά σύνορα σε έναν ισπανικό θύλακα;

Το καλοκαίρι ήταν ήδη σκληρό για την Ευρώπη: δύο πόλεμοι, ρεκόρ ζέστης, αυξανόμενος πληθωρισμός και βαθιά ανησυχία για τα τρόφιμα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Οι διαδοχικές κρίσεις προκαλούν εκκλήσεις για κοινή δράση, επείγουσες συναντήσεις μέσω Zoom μεταξύ διαφορετικών ομάδων προέδρων και πρωθυπουργών, και πολιτικές διαμάχες σε κοινοβούλια από την Πολωνία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αλλά όπως και τόσα άλλα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις προκλήσεις της Ευρώπης είναι εκτός ελέγχου της.Ο πόλεμος του Ιράν — μια σύγκρουση που το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης δεν ήθελε ποτέ — έχει διαταράξει τη ζωή σε όλη την περιοχή, ανεβάζοντας τις τιμές της βενζίνης, των τροφίμων και των ταξιδιών. Οι ηγέτες της ηπείρου έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της διέλευσης του πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ μόλις τελειώσουν οι μάχες. Κι όμως, φαίνεται ότι είναι προορισμένοι να ενημερώνονται για το επόμενο στάδιο του πολέμου από την ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι μετά απο ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο

ΑΡ

Η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια αιματοχυσίας. Τα επιτεύγματά της στη μείωση των εκπομπών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής επισκιάζονται από τις ενέργειες των ΗΠΑ και της Κίνας. Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό αλλού. Ο δεξιός λαϊκισμός έχει αυξηθεί, τροφοδοτούμενος από τη μετανάστευση, την ανισότητα και την παραπληροφόρηση.

«Ανεξάρτητα από το πώς το βλέπεις αυτή είναι μια δύσκολη, ανησυχητική περίοδος για την Ευρώπη», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Χάας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων για δύο δεκαετίες. Είπε ότι η Ευρώπη είναι εν μέρει θύμα των περιστάσεων, αλλά είναι επίσης υπεύθυνη για την έλλειψη εξουσίας που έχει πάνω στη δική της μοίρα.

Δεν είναι μόνο ότι έχουν ανεπάρκεια πόρων, αλλά έχουν οργανωθεί και ανεπαρκώς όσον αφορά στην ασφάλειά τους», είπε. «Ουσιαστικά, με λίγες εξαιρέσεις, είναι θεατές στον ανταγωνισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν είναι κάτι που έκαναν στην Ευρώπη οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα. Αυτό ήταν κάτι που έκανε η Ευρώπη στον εαυτό της».Σε πολλά μέτωπα βέβαια η Ευρώπη έχει αναλάβει δράση. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, η Ευρώπη και η Βρετανία έλαβαν αμέσως μέτρα για να υποστηρίξουν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βοήθεια, της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία και της υποδοχής εκατομμυρίων Ουκρανών προσφύγων στις χώρες τους μέσω ειδικών προγραμμάτων.

Russia Ukraine War District Under Fire

Κτήριο στις φλόγες μετά απο ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

AP

Αφού ο Τραμπ επανήλθε στον Λευκό Οίκο το 2025 και έδειξε μια θερμότερη στάση απέναντι στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλα ευρωπαϊκά έθνη σχημάτισαν τον «Συνασπισμό των Προθύμων» για να προσπαθήσουν να προστατεύσουν τα συμφέροντα της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και εργάστηκαν κεκλεισμένων των θυρών για να συμφιλιώσουν τους προέδρους της Ουκρανίας και των ΗΠΑ. Αυτές οι προσπάθειες εμπόδισαν τον Πούτιν να συνάψει συμφωνία με τον Τραμπ εις βάρος της Ουκρανίας

Αλλά ενώ ο συνασπισμός έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι «καμία συμφωνία σχετικά με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και την ασφάλεια δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς τους Ευρωπαίους», αυτό έχει αποδειχθεί δύσκολο να εφαρμοστεί. Ξανά και ξανά, ο Τραμπ έχει παραγκωνίσει τους συμμάχους της Αμερικής υπέρ άμεσων — και σε μεγάλο βαθμό άκαρπων — συνομιλιών είτε με τη Ρωσία είτε με την Ουκρανία.«Για χρόνια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μιλούν για στρατηγική αυτονομία και την ανάδειξη της Ευρώπης ως σοβαρού παράγοντα ασφαλείας», έγραψε για το Ατλαντικό Συμβούλιο η Λέσια Ογκρίζκο, διευθύντρια του Κέντρου Ασφαλείας Σαχαιντάτσνι στο Κίεβο . «Οι επόμενοι μήνες μπορεί να αποτελέσουν τη σαφέστερη μέχρι σήμερα δοκιμασία για το κατά πόσον αυτές οι φιλοδοξίες είναι ρεαλιστικές».

Είχαν μικρότερη επιρροή στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, παρόλο που οι επιπτώσεις του γίνονται έντονα αισθητές σε όλη την ήπειρο. Η έντονη αντίθεση της Ευρώπης στην απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο εξόργισε τον Αμερικανό ηγέτη και επιδείνωσε τις διατλαντικές σχέσεις.Τον Απρίλιο, εν μέρει ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων με τον Τραμπ, η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν μια προσπάθεια να οργανώσουν μια στρατιωτική επιχείρηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία της ελεύθερης και ανοιχτής μετακίνησης μέσω του Ορμούζ μόλις συμφωνηθεί μια διαρκής κατάπαυση του πυρός.

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Tα Στενά του Ορμούζ

Ωστόσο, οι συνεχείς μάχες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν καταστήσει πολύ επικίνδυνη την έναρξη της επιχείρησης. Διπλωμάτες από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν ότι η πιθανότητα να στείλουν στρατιωτικά πλοία για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά ή να συνοδεύσουν δεξαμενόπλοια είναι ουσιαστικά σε αναμονή μέχρι να καταστεί σαφές εάν ο πόλεμος έχει πραγματικά διακοπεί. Ο Τραμπ έχει απειλήσει τις τελευταίες ημέρες να κλιμακώσει δραματικά τις επιθέσεις κατά του Ιράν εάν το καθεστώς δεν συμφωνήσει να ανοίξει το Ορμούζ. Την Τρίτη, ο πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν θα «χτυπηθεί πολύ σκληρά» εάν η κρίσιμη πλωτή οδός δεν ανοίξει πολύ σύντομα.

Ακόμα και καθώς η κρίση στο Ιράν συνεχίζεται, οι πυρκαγιές μαίνονται σε όλη την Ευρώπη, όπου οι λωρίδες έντονου κόκκινου στους μετεωρολογικούς χάρτες υποδεικνύουν τα πρωτοφανή κύματα καύσωνα που έχουν γίνει ολοένα και πιο συχνά.Για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών, οι ευρωπαϊκές χώρες συμφωνούσαν ως επί το πλείστον σχετικά με τους κινδύνους που θέτει η κλιματική αλλαγή και είχαν αναλάβει δράση για τη μείωση των εκπομπών και την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν έρθει σε αντίθεση με έναν από τους μεγαλύτερους ρυπαίνοντες στον κόσμο, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.Τώρα, είναι σαφές ότι οι χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με τις μέσες θερμοκρασίες να αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ήπειρο. Οι Βρετανοί ζουν τον πιο ξηρό Ιούλιο των τελευταίων σχεδόν δύο αιώνων. Οι πυρκαγιές έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 300.000 ανθρώπους στη Γαλλία και την Ισπανία. Στην Ελλάδα, πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις πυρκαγιές που δεν έχουν ακόμη τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

Η εισροή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα, μια μικροσκοπική ισπανική επικράτεια στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, απείλησε να πυροδοτήσει μία νέα κρίση που θα έθετε σε δοκιμασία την ευρωπαϊκή ενότητα για ένα από τα πιο πιο φλέγοντα ζητήματα της περιοχής.Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο αριστερός πρωθυπουργός της Ισπανίας, έχει γίνει διάσημος για την φιλόξενη προσέγγισή του απέναντι σε ορισμένους μετανάστες, ιδίως σε εργαζόμενους από τη Λατινική Αμερική . Ωστόσο, έχει υιοθετήσει μια πιο σκληρή προσέγγιση απέναντι σε ανθρώπους που επιχειρούν να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο.

Αντιμετώπισε γρήγορα τις αφίξεις στη Θέουτα με τον στρατό της χώρας του και οι περισσότεροι απελάθηκαν το Σαββατοκύριακο. Ένα πλωτό φράγμα υψώθηκε κοντά σε ένα θαλάσσιο τείχος μεταξύ των δύο χωρών.Το περιστατικό αποκάλυψε τις εντάσεις εντός της ΕΕ, καθώς ακροδεξιά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων της Εναλλακτικής για τη Γερμανία και του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας, έχουν εκμεταλλευτεί τον φόβο για τους μετανάστες για να ενεργοποιήσουν τους πολιτικούς υποστηρικτές τους.

Δεκάδες χώρες της ΕΕ επιτέθηκαν στην Ισπανία, ώρες μετά την άφιξη των μεταναστών στη Θέουτα, με ορισμένες να ζητούν την αναστολή της χώρας από τη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας του μπλοκ. Ο Σάντσεθ απάντησε αποκαλώντας αυτά τα έθνη «εγωιστικά».Ορισμένοι αναλυτές σημείωσαν ότι η έλλειψη αλληλεγγύης με την Ισπανία σε μια εποχή που αντιμετώπιζε μια εξωτερική απειλή ήταν ένδειξη της δυσκολίας που αντιμετωπίζει η ήπειρος να επιδείξει πυγμή στην παγκόσμια σκηνή. Ο Χάας, του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι πιστεύε πως η έλλειψη ενότητας υπογραμμίζει το θεμελιώδες πρόβλημα για την Ευρώπη καθώς επιδιώκει να διαμορφώσει το μέλλον της.«Το όλον», είπε, «είναι πολύ μικρότερο από το άθροισμα των μερών του».

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