ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα myAGRO - Πώς γίνεται η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026

Snapshot Η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε την ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, με στόχο την απλούστευση και ασφάλεια της διαδικασίας.

Η νέα εφαρμογή προσφέρει προσυμπλήρωση δεδομένων, ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις και ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης.

Διευρύνεται ο κύκλος των εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκ μέρους των αγροτών, με κανόνες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Καταργείται η ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων μέσω myAGRO, καθώς χρησιμοποιούνται δεδομένα από το ψηφιακό Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2026 είναι η 16η Οκτωβρίου 2026, με προκαταβολές ενισχύσεων ανάλογα με τον χρόνο υποβολής. Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2026. Η νέα εφαρμογή φιλοδοξεί να απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία, αξιοποιώντας προσυμπληρωμένα στοιχεία, διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο και ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διαφάνεια και τη θωράκιση του συστήματος απέναντι σε απατηλές πρακτικές.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας myAGRO (myagro.aade.gr), στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Οι όροι και η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2026, για τη δήλωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τη χορήγηση των προβλεπόμενων αγροτικών ενισχύσεων, καθορίζονται με την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1161/2026.

Απλούστερη εφαρμογή και διαδικασία

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε η διαδικασία υποβολής να έχει λιγότερη χειροκίνητη καταχώριση, μεγαλύτερη αξιοποίηση επίσημων δεδομένων και έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες.

Ειδικότερα, η νέα αίτηση για την ΕΑΕ 2026:

μεταβαίνει από την εκτεταμένη χειροκίνητη καταχώριση σε περισσότερο αυτόματη ροή συμπλήρωσης,προσυμπληρώνεται με περισσότερα στοιχεία από την αίτηση του προηγούμενου έτους και από επίσημα πληροφοριακά συστήματα, αξιοποιώντας τα δεδομένα που τηρεί η ΑΑΔΕ (όπως Φορολογικό Μητρώο, Ε9, myDATA, δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες δημόσιες αρχές,εισάγει κεντρική ψηφιακή διαχείριση των εξουσιοδοτήσεων,συνδέει κάθε ενέργεια με ταυτοποιημένο χρήστη, συγκεκριμένο ρόλο και φορέα,πραγματοποιεί ψηφιακούς και γεωχωρικούς ελέγχους κατά τη συμπλήρωση,αξιοποιεί το ανανεωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα δεδομένα του Κτηματολογίου,εντοπίζει ασυμφωνίες πριν από την οριστική υποβολή,μειώνει τις επανακαταχωρίσεις και την ανάγκη προσκόμισης δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα στη Δημόσια Διοίκηση,προβλέπει κωδικό QR για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος από τις 28 Αυγούστου 2026.

Αιτήσεις και από νέους επαγγελματικούς κλάδους

Για πρώτη φορά διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών. Εκτός από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, στον κύκλο των εξουσιοδοτούμενων προστίθενται λογιστές και λογιστικά γραφεία, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και γεωπόνοι, δασολόγοι και κτηνίατροι, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων και τη δέουσα επιμέλεια

Για όλα τα πρόσωπα αυτά τίθενται κανόνες αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων και δέουσας επιμέλειας κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, οι οποίες θα εξειδικευθούν με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Τέλος στην ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας του ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), οι υποβάλλοντες τις αιτήσεις θα τηρούν αντίγραφα των μισθωτηρίων στον φάκελο τεκμηρίωσης της αίτησης, χωρίς να απαιτείται πλέον η ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων στην πλατφόρμα myAGRO, καθώς οι μισθώσεις αυτές είτε έχουν ήδη δηλωθεί στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ είτε θα δηλωθούν στο ΜΙΔΑ.

Βελτίωση ποιότητας δεδομένων – Φραγμοί σε απατηλές πρακτικές

Η απλούστευση της διαδικασίας λειτουργεί ως μηχανισμός βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων. Παράλληλα, μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων στοιχείων και της θέσπισης κανόνων για την πρόσβαση όσων υποβάλλουν τις αιτήσεις, τίθενται φραγμοί στη χρησιμοποίηση πληροφοριών για απατηλούς σκοπούς.

Κρίσιμες ημερομηνίες

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2026 είναι η 16η Οκτωβρίου 2026.

Ανάλογα με τον χρόνο υποβολής:

για αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή ενισχύσεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2026,για αιτήσεις από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου 2026, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων

Εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας, των λειτουργιών της ΕΑΕ 2026, της διαδικασίας των ψηφιακών εξουσιοδοτήσεων και του μηχανισμού υποστήριξης των χρηστών προς τους εμπλεκόμενους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς. Η συνάντηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΑΑΔΕ στο YouTube, με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων μέσω chat.

Υποστήριξη μέσω my1521

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα ΕΑΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 – Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ:

τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση για κλήσεις εσωτερικού, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00-20:00,ψηφιακά, μέσω της υπηρεσίας my1521, επιλέγοντας τη σχετική θεματική ενότητα για τις αγροτικές ενισχύσεις και την ΕΑΕ 2026 και συνδεόμενοι με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι η λειτουργία της νέας πλατφόρμας αποτελεί «ένα μεγάλο βήμα για μια απλούστερη, ασφαλέστερη και περισσότερο διαφανή διαδικασία υποβολής», υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά η χώρα διαθέτει ένα ψηφιακό σύστημα που ανήκει και ελέγχεται πλήρως από την Ελληνική Πολιτεία. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η αξιόπιστη υποβολή των αιτήσεων, η καλύτερη εξυπηρέτηση των γεωργών και η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους.

Διαβάστε επίσης