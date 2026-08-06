Συγκλονίζει η τραγωδία στα Μάλια: Πνίγηκε μπροστά στα 3 παιδιά της ενώ πάλευε να σώσει τη φίλη της

Snapshot Μια 40χρονη γυναίκα πνίγηκε στα Μάλια ενώ προσπαθούσε να σώσει τη φίλη της που αντιμετώπισε αδιαθεσία στη θάλασσα.

Η φίλη της γυναίκας κατάφερε να σωθεί, αλλά η 40χρονη εξαντλήθηκε και πνίγηκε κατά την προσπάθεια διάσωσης.

Το τραγικό συμβάν έγινε μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών της γυναίκας, που παρακολουθούσαν από ένα ταχύπλοο.

Οι φωνές των παιδιών κινητοποίησαν παρευρισκόμενους και χειριστές jet ski, που έσπευσαν για βοήθεια.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ΕΚΑΒ, η 40χρονη ανασύρθηκε νεκρή και δεν επανήλθε στη ζωή. Snapshot powered by AI

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στα Μάλια ο πνιγμός μιας 40χρονης γυναίκας, στην προσπάθειά της να σώσει τη φίλη της, που αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ κολυμπούσε.

Η γυναίκα με καταγωγή από την Ολλανδία ήταν στη θάλασσα με τη φίλη της, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία κι αδυνατούσε να παραμείνει στην επιφάνεια. Η φίλη της αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο και έσπευσε να τη βοηθήσει, πέφτοντας και η ίδια στο νερό προκειμένου να την προσεγγίσει.

Η επιχείρηση διάσωσης, όμως, είχε τραγική κατάληξη. Η γυναίκα που αντιμετώπισε το πρόβλημα κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η 40χρονη που προσπάθησε να τη βοηθήσει εξαντλήθηκε και πνίγηκε.

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τριών ανήλικων παιδιών της, τα οποία βρίσκονταν πάνω σε νοικιασμένο ταχύπλοο και παρακολουθούσαν με αγωνία όσα συνέβαιναν στη θάλασσα.

Οι φωνές των παιδιών κινητοποίησαν άμεσα όσους βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν χειριστές jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων για να συνδράμουν στη διάσωση.

Η 40χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του πληρώματος του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

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