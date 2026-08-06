Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια η Πέμπτη – Πού θα σημειωθούν μπόρες

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Newsroom

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια η Πέμπτη – Πού θα σημειωθούν μπόρες
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικούς όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, φτάνοντας τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.
  • Το Σαββατοκύριακο αναμένονται ενισχυμένοι βοριάδες και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας χωρίς σημαντική θερμοκρασιακή έκρηξη έως τις 15 Αυγούστου.
  • Τις επόμενες ημέρες προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια.
Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Τον καιρό μέχρι τα τέλη της εβδομάδας καθώς και την τάση μέχρι τις 15 Αυγούστου ανέλυσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν εκ νέου οι βοριάδες και στην Αττική, ενώ μέχρι τον 15Αύγουστο δεν αναμένεται θερμοκρασιακή έκρηξη.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 6 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική και νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός καβγάς για την Παναγία Σουμελά: «Σαν την Μέκκα», είπε επιχειρηματίας– Επίθεση από καθηγητή σε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πόντιους

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: «Την είδα πεσμένη στο μπάνιο… δεν απαντούσε», λέει ο 26χρονος – Το μυστήριο με το τρίτο πρόσωπο, νέα ντοκουμέντα

06:52LIFESTYLE

Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ψάχνει το δύσκολο πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ – Η ώρα και το κανάλι

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Αυγούστου

06:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Τα νέα οριστικά αποτελέσματα για τις μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία (ΠΕ/ΤΕ)

06:18ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Διπλή έκρηξη σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια η Πέμπτη – Πού θα σημειωθούν μπόρες

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Αυγούστου: Σήμερα η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

05:26ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Τερματίστηκε η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο – Επιστρέφουν στα σπίτια τους 1.700 κάτοικοι

05:04LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου

04:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 6 Αυγούστου

04:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καλοκαιρινά ταξίδια με αυτοκίνητο: Ο έλεγχος των ελαστικών που δεν πρέπει να αμελήσουν οι οδηγοί

03:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδειοδωρόσημο: Πλησιάζει η πληρωμή σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους

03:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μοιραίο μπάνιο για 78χρονο στην παραλία του Λαγανά

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα – Εκρήξεις, πτώσεις καλωδίων και διακοπές ρεύματος

02:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στήριξη-ανάσα για τον Ινφαντίνο – Η FIFA ζητά «συγγνώμη» στις 211 ομοσπονδίες για το σχέδιο πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Προτιμώ συμφωνία με το Ιράν»

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Κοντά σε συμφωνία Ιράν και Ομάν για νέα θαλάσσια οδό στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακομίσουν

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος της περιοχής

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Αυγούστου: Σήμερα η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ένοπλη επίθεση σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

02:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στήριξη-ανάσα για τον Ινφαντίνο – Η FIFA ζητά «συγγνώμη» στις 211 ομοσπονδίες για το σχέδιο πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα – Εκρήξεις, πτώσεις καλωδίων και διακοπές ρεύματος

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη - Τι αναφέρει ο οδηγός

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» ή νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης στο συγκλονιστικό βίντεο από την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο: Χτύπησαν 18χρονο με κατσαβίδι 13 φορές και πήγαν να τον πετάξουν στη θάλασσα - Εικόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ