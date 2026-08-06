Προς συμφωνία Ιράν και Ομάν για νέα θαλάσσια οδό στα Στενά του Ορμούζ

Οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της προσωρινής διαδρομής, ωστόσο η αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ανοιχτή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Προς συμφωνία Ιράν και Ομάν για νέα θαλάσσια οδό στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στις γεωγραφικές συντεταγμένες προσωρινής θαλάσσιας οδού στα Στενά του Ορμούζ και βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων.
  • Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η διατάραξη της ναυσιπλοΐας οφείλεται σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του Ιράν.
  • Οι συνομιλίες γίνονται αποκλειστικά μεταξύ Ιράν και Ομάν, χωρίς παρέμβαση τρίτων χωρών, και μια συμφωνία δεν σημαίνει επιστροφή στις προπολεμικές συνθήκες.
  • Η Ουάσιγκτον απορρίπτει τον έλεγχο της κυκλοφορίας στα Στενά από το Ιράν και τονίζει ότι η χρήση της νέας διαδρομής δεν πρέπει να απαιτεί άδειες ή τέλη.
  • Η επικείμενη συμφωνία δεν αναμένεται να επιλύσει πλήρως την κρίση στα Στενά του Ορμούζ.
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Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη δημιουργία νέας θαλάσσιας οδού στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε συνεννόηση ως προς τις γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής και πλέον απομένει η οριστικοποίηση του κειμένου και η έκδοση κοινής ανακοίνωσης.

Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι συνομιλίες διεξάγονται αποκλειστικά με το Ομάν, χωρίς παρέμβαση τρίτων χωρών. Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία δεν σημαίνει επιστροφή στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.

Η Τεχεράνη αποδίδει τη διατάραξη της ναυσιπλοΐας στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και στον ναυτικό αποκλεισμό που, όπως υποστηρίζει, έχει επιβληθεί σε βάρος του Ιράν.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον απορρίπτει τις αναφορές ότι το Ιράν θα αποκτήσει έλεγχο της κυκλοφορίας στα Στενά. Τονίζει επίσης ότι η χρήση οποιασδήποτε προσωρινής διαδρομής δεν θα πρέπει να προϋποθέτει άδειες, εγκρίσεις ή καταβολή τελών.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από την ανάληψη των καθηκόντων του ότι οι αντίπαλοι της χώρας επιδιώκουν να πλήξουν τη στρατιωτική, επιστημονική και τεχνολογική της ισχύ.

Η συμφωνία για την προσωρινή θαλάσσια οδό φαίνεται να πλησιάζει, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί και το τέλος της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

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