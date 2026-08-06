Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Πάργας

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:04 μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 6/8.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χλμ. και επίκεντρο σε υποθαλάσσια περιοχή νότια της Πάργας.

Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 5 χλμ. νοτιοδυτικά της Λούτσας Πρέβεζας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) ανέφερε επίκεντρο 8 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά του Καναλλακίου Πρέβεζας. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:04 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 6/8), σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νότια της Πάργας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ. και το επίκεντρο στα 3 χλμ. νοτιοδυτικά της Λούτσας Πρέβεζας.

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 3,6 Ρίχτερ και επίκεντρο τα 8 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Καναλλάκι Πρέβεζας.