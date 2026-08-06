Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Πάργας
Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:04 μετά τα μεσάνυχτα.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:04 μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 6/8.
- Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χλμ. και επίκεντρο σε υποθαλάσσια περιοχή νότια της Πάργας.
- Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 5 χλμ. νοτιοδυτικά της Λούτσας Πρέβεζας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.
- Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) ανέφερε επίκεντρο 8 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά του Καναλλακίου Πρέβεζας.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:04 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 6/8), σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νότια της Πάργας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ. και το επίκεντρο στα 3 χλμ. νοτιοδυτικά της Λούτσας Πρέβεζας.
3,6 Ρίχτερ από το EMSC
Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 3,6 Ρίχτερ και επίκεντρο τα 8 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Καναλλάκι Πρέβεζας.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:51 ∙ LIFESTYLE
Μαρί Σαντάλ – Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: Βραδινή έξοδος στις Σπέτσες
23:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος
22:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Επισκοπή Ρεθύμνου – Τρία αυτοκίνητα έγιναν στάχτη
20:52 ∙ LIFESTYLE