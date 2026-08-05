Μαρί Σαντάλ – Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: Βραδινή έξοδος στις Σπέτσες

Οι Σπέτσες αποτέλεσαν τον επόμενο σταθμό των καλοκαιρινών διακοπών για την οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες, καθώς τα ελληνικά νησιά παραμένουν σταθερά η πρώτη τους επιλογή για τις θερινές εξορμήσεις τους.

Μετά τις Κυκλάδες και την Αντίπαρο, όπου η Μαρία Ολυμπία γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα λαμπερό πάρτι, σειρά είχαν οι Σπέτσες.

Την αποκάλυψη για την επίσκεψή τους στο νησί έκανε η Μαρί Σαντάλ, κοινοποιώντας φωτογραφία με την 30χρονη κόρη της κατά τη διάρκεια του βραδινού τους γεύματος σε φημισμένο εστιατόριο με θαλασσινά.

Οι δύο γυναίκες ποζάρουν ευδιάθετες και κομψές με τα καλοκαιρινά τους φορέματα, έχοντας ως φόντο το απέραντο γαλάζιο και την ειδυλλιακή θέα από το Παλιό Λιμάνι των Σπετσών.