Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος

Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι δολοφόνησε την 38χρονη. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στους αστυνομικούς, βρήκε τη γυναίκα νεκρή 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας και ισχυρίζεται ότι βρήκε το θύμα νεκρό.
  • Εξετάζονται δύο βασικά σενάρια για το κίνητρο της δολοφονίας: απόπειρα κλοπής ή ληστείας, ή ερωτική απόρριψη.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να απέσπασε 12.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας και χρησιμοποίησε κινητό «μιας χρήσης» για ψευδή μηνύματα.
  • Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να αποκαλύψουν περισσότερα στοιχεία, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι ο θάνατος πιθανόν προκλήθηκε από ασφυξία.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης λόγω της καταγωγής και της οικογένειας του θύματος.
Snapshot powered by AI

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης γυναίκας από τη Σκωτία στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 12.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Ρος..Η σύζυγός του, Αμερικανίδα, κατέθεσε ότι ο Αχμαντζάι της ομολόγησε το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε κινητό «μιας χρήσης» για να στείλει ψευδή μηνύματα.

Άγνωστο το κίνητρο της δολοφονίας

Μέχρι στιγμής, το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει άγνωστο, με τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τι οδήγησε τον κατηγορούμενο να σκοτώσει τη γυναίκα και να επιχειρήσει να εξαφανίσει τη σορό της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί εξετάζουν δύο βασικά σενάρια: είτε η υπόθεση συνδέεται με απόπειρα κλοπής ή ληστείας που κατέληξε σε ανθρωποκτονία, είτε ότι το θύμα απέρριψε ερωτικά τον 26χρονο.

Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι δολοφόνησε την 38χρονη. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στους αστυνομικούς, βρήκε τη γυναίκα νεκρή στον χώρο φιλοξενίας της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.

«Μπήκα στο διαμέρισμα και αντίκρισα νεκρή τη γυναίκα. Πανικοβλήθηκα. Βγήκα έξω και ρώτησα έναν περαστικό τι να κάνω. Εκείνος με προέτρεψε να εξαφανίσω το πτώμα. Σε αυτόν παρέδωσα τη βαλίτσα με τη σορό του θύματος, έξω από το εγκαταλελειμμένο κτίριο. Σε εκείνον έδινα τα χρήματα, γιατί με εκβίαζε ότι θα με καταγγείλει», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Τι ανέφερε κάτοικος της περιοχής

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι αρχικά εμφανίστηκε η 38χρονη και λίγο αργότερα ο 26χρονος, ο οποίος φαινόταν να τη βοηθά στη μετακόμιση.

«Πρώτα εμφανίστηκε η κοπέλα και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα εμφανίστηκε κι αυτός για να τη βοηθάει στη μετακόμιση ή κάτι τέτοιο. Δεν έδειχναν ότι είχαν σχέση εξ αρχής. Μετά εμφανίστηκε κι αυτός. Σαν ζευγάρι ήταν ήσυχοι», είπε χαρακτηριστικά.

Τα βρετανικά ΜΜΕ

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς τόσο το θύμα όσο και η οικογένειά της είναι ιδιαίτερα γνωστοί στη Σκωτία.

«Ήταν μία γυναίκα από τη Σκωτία και πολύς κόσμος έχει σοκαριστεί λόγω της φύσης του εγκλήματος και του τρόπου που εντοπίστηκε η σορός της. Είναι πολύ σημαντική είδηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν έρθει δημοσιογράφοι από τη Βρετανία, ακόμη και το BBC, για να καλύψουν τις εξελίξεις», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος της Daily Mail, Vivek Chaudhary.

Οι Αρχές αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, από τα οποία ευελπιστούν να προκύψουν περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της η 38χρονη, καθώς δεν έφερε εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο θάνατός της πιθανόν προκλήθηκε από ασφυξία.

Ο 26χρονος ζήτησε να του οριστεί αγγλόφωνος μεταφραστής και όχι ομοεθνής του, γεγονός που οδήγησε στη χορήγηση νέας προθεσμίας για την απολογία του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:28ΚΟΣΜΟΣ

Drones οπτικών ινών: Η νέα τεχνολογία στην οποία οι στρατιώτες έπρεπε να προσαρμοστούν γρήγορα

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακόμιση

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: Το... πούλμαν των Βούλγαρων τον βάζει σε μπελάδες

23:18LIFESTYLE

«Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»: Η τρυφερή ανάρτηση της Βαλαβάνη για τον Γρηγόρη Μόργκαν

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

23:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το 3o Piraeus Port Film Festival στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Επισκοπή Ρεθύμνου – Τρία αυτοκίνητα έγιναν στάχτη

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Στις φυλακές Χίου ο 41χρονος μετά την ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Εκτός ελέγχου υποψήφιος Δημοκρατικός σε παραλία της Χαβάης - Τον ρίχνουν αναίσθητο με γροθιά

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος – Ορατοί οι καπνοί από τον Βόλο

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε πολυκατοικίες – Ένα τραυματίας και μεγάλες ζημιές

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο: Χτύπησαν 18χρονο με κατσαβίδι 13 φορές και πήγαν να τον πετάξουν στη θάλασσα - Εικόνα

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Στον αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος της περιοχής

22:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myAGRO: Νέα διαδικασία εξουσιοδοτήσεων μέσω myAADE, δείτε βήμα – βήμα τη διαδικασία

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: Επίθεση σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε λίγες ώρες

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά σε εν κινήσει λεωφορείο με δεκάδες επιβάτες – Δείτε εικόνες

21:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μήνυμα του Σαλάχ που «ξεσήκωσε» τους οπαδούς: «Φίλοι της Τραμπζονσπόρ, είστε έτοιμοι;»

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη - Τι αναφέρει ο οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος – Ορατοί οι καπνοί από τον Βόλο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος της περιοχής

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά σε εν κινήσει λεωφορείο με δεκάδες επιβάτες – Δείτε εικόνες

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Αρπακτικό» γυναίκα ναύτης: Κυνηγούσε σεξουαλικά νεοσύλλεκτους πάνω σε πολεμικό πλοίο

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ένοπλη επίθεση σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο: Χτύπησαν 18χρονο με κατσαβίδι 13 φορές και πήγαν να τον πετάξουν στη θάλασσα - Εικόνα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

20:52LIFESTYLE

Το Σόι σου: Όσα ξέρουμε για τα νέα επεισόδια – Οι αλλαγές, οι εκπλήξεις

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη - Τι αναφέρει ο οδηγός

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Στις φυλακές Χίου ο 41χρονος μετά την ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» ή νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης στο συγκλονιστικό βίντεο από την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ