Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη σε θαλάσσια περιοχή των Μαλίων όπου μητέρα έπεσε από βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr , δύο μητέρες από την Ολλανδία μίσθωσαν μία βάρκα 30 ίππων και μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους, πήγαν για βαρκάδα.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, η μία από τις δύο μητέρες βρέθηκε στη θάλασσα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν βούτηξε για κολύμπι ή αν έπεσε. Η φίλη της, συνειδητοποιώντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, έπεσε στο νερό για να την βοηθήσει. Οι πρώτες μαρτυρίες περιγράφουν ότι τα τρία παιδιά πάνω στη βάρκα, ηλικίας από 4-5 ετών τα μικρότερα έως 15 ετών το μεγαλύτερο, σε κατάσταση σοκ άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, κουνώντας τα χέρια τους στους επιβαίνοντες σε παραπλέοντα σκάφη.

Οι πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι οι πρώτοι που έσπευσαν για βοήθεια αντίκρισαν την 42χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, να την κρατάει στην αγκαλιά της η φίλη της. Δυστυχώς, η άτυχη μητέρα δεν τα κατάφερε. Η νεκροψία-νεκροτομή θα καταδείξει αν ο θάνατος της οφείλεται σε πνιγμό ή κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Λιμενικές πηγές αναφέρουν ότι η μίσθωση σκαφών μέχρι 30 ίππους δεν απαιτεί κάποιο δίπλωμα και πολλοί τουρίστες νοικιάζουν τέτοιες βάρκες για μία βολτούλα στη θάλασσα.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν εν πλω αλλά και αργότερα στην στεριά ήταν σπαρακτικές, με τα τρία ανήλικα παιδιά να είναι συντετριμμένα.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας είναι σε εξέλιξη.