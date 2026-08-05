Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

Tα τρία παιδιά πάνω στη βάρκα, ηλικίας από 4-5 ετών τα μικρότερα έως 15 ετών το μεγαλύτερο, σε κατάσταση σοκ άρχισαν να καλούν σε βοήθεια

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη σε θαλάσσια περιοχή των Μαλίων όπου μητέρα έπεσε από βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr , δύο μητέρες από την Ολλανδία μίσθωσαν μία βάρκα 30 ίππων και μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους, πήγαν για βαρκάδα.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, η μία από τις δύο μητέρες βρέθηκε στη θάλασσα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν βούτηξε για κολύμπι ή αν έπεσε. Η φίλη της, συνειδητοποιώντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, έπεσε στο νερό για να την βοηθήσει. Οι πρώτες μαρτυρίες περιγράφουν ότι τα τρία παιδιά πάνω στη βάρκα, ηλικίας από 4-5 ετών τα μικρότερα έως 15 ετών το μεγαλύτερο, σε κατάσταση σοκ άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, κουνώντας τα χέρια τους στους επιβαίνοντες σε παραπλέοντα σκάφη.

Οι πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι οι πρώτοι που έσπευσαν για βοήθεια αντίκρισαν την 42χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, να την κρατάει στην αγκαλιά της η φίλη της. Δυστυχώς, η άτυχη μητέρα δεν τα κατάφερε. Η νεκροψία-νεκροτομή θα καταδείξει αν ο θάνατος της οφείλεται σε πνιγμό ή κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Λιμενικές πηγές αναφέρουν ότι η μίσθωση σκαφών μέχρι 30 ίππους δεν απαιτεί κάποιο δίπλωμα και πολλοί τουρίστες νοικιάζουν τέτοιες βάρκες για μία βολτούλα στη θάλασσα.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν εν πλω αλλά και αργότερα στην στεριά ήταν σπαρακτικές, με τα τρία ανήλικα παιδιά να είναι συντετριμμένα.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας είναι σε εξέλιξη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: Έρχεται «λουκέτο» στο αιολικό πάρκο – Συνεχείς βλάβες και προβλήματα στο δίκτυο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τις δίδυμα κορίτσια από τη Γλυφάδα – Βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον πατέρα τους

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός - Στην Ελλάδα ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Κόντρα Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ - «Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις», απαντά το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής

19:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Ιδεολογικοί απάτριδες!

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή καταγγελία Πολάκη: Τα Diamond είναι παρκαρισμένα γιατί δεν έχουν πιλότο – «Έφαγαν» 20 εκατ. για αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή που κάηκε

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: Μειώνει κατά 80% την παραγωγή πυρηνιού σταθμού λόγω χαμηλής στάθμης νερού στον ποταμό Σάβο

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: «Δεν υπήρχε μηχανική βλάβη», κατέθεσαν οι διασωθέντες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» ή νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης στο συγκλονιστικό βίντεο από την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ένας πύραυλος έπεσε στη Σελήνη: «Σιγή ασυρμάτου» από NASA και SpaceX - Εν αναμονή μιας φωτογραφίας

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έκρηξη σε φούρνο της Θερίσσου - Τραυματίστηκε ένα άτομο

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοινώνει ότι συμφωνήθηκε με το Ομάν νέο δρομολόγιο στο Στενό του Ορμούζ

19:00ΕΛΛΑΔΑ

25 πυρκαγιές τις τελευταίες 24 ώρες – Δύο μέτωπα παραμένουν ενεργά

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

18:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Θα σε σφάξω» – Νεαρός στον Βόλο απείλησε τη μητέρα του και επιτέθηκε στον αδελφό του

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βρετανία το ελληνικό FBI για την Ελληνίδα της Marfin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Αρπακτικό» γυναίκα ναύτης: Κυνηγούσε σεξουαλικά νεοσύλλεκτους πάνω σε πολεμικό πλοίο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Aεροπορική εταιρεία θα χρεώνει τα ντουλάπια για τις αποσκευές πάνω από τα καθίσματα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» ή νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης στο συγκλονιστικό βίντεο από την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα

19:00ΕΛΛΑΔΑ

25 πυρκαγιές τις τελευταίες 24 ώρες – Δύο μέτωπα παραμένουν ενεργά

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: «Δεν υπήρχε μηχανική βλάβη», κατέθεσαν οι διασωθέντες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοινώνει ότι συμφωνήθηκε με το Ομάν νέο δρομολόγιο στο Στενό του Ορμούζ

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τις δίδυμα κορίτσια από τη Γλυφάδα – Βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον πατέρα τους

15:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινός, Κοκοτσάκης, Μουτσάτσου και άλλοι 19 κατά Καρυστιανού: Γι αυτό αποχωρήσαμε - Η διαφωνία δεν είναι υπονόμευση, ούτε η κριτική είναι προδοσία

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στο Πόρτο Γερμενό σε βίντεο: Οι φλόγες γιγαντώνονται σε λιγότερο από 1 λεπτό

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βρετανία το ελληνικό FBI για την Ελληνίδα της Marfin

17:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φλωρίνης: Απέχει λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ