ΕΛΑΣ: Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής

Snapshot Στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτο Γερμενού και των Μεγάρων καταγράφηκαν περίπου 40 καμένα σπίτια και εκτεταμένες ζημιές.

Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέφερε ότι δεν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα πρόληψης για την πυρκαγιά και τόνισε την ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων.

Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει τις επιχειρήσεις με περιορισμένα μέσα, ενώ τα πύρινα μέτωπα εμφανίζονται σταδιακά σταθεροποιημένα.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης χαρακτήρισε την καταστροφή ανυπολόγιστη και επέρριψε ευθύνες στην Πολιτεία για την ανεπαρκή προετοιμασία.

Ζητείται άμεση αντίδραση και λύσεις από την κυβέρνηση για την προστασία των πληγέντων περιοχών. Snapshot powered by AI

Στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτο Γερμενού και των Μεγάρων βρέθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου κλιμάκιο της ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το κλιμάκιο είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη των υπηρεσιών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να ενημερωθεί για το μέγεθος των ζημιών και την εξέλιξη της επιχειρησιακής κατάστασης.

Περίπου 40 καμένα σπίτια

Στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιο Δρίκο, καθώς και με κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το κλιμάκιο της ΕΛΑΣ, οι ζημιές στην περιοχή είναι εκτεταμένες. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 40 καμένα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ακόμη τρία καμένα σπίτια έχουν επιβεβαιωθεί στην Ψάθα.

Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας υποστήριξε ότι δεν είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς τέτοιας έκτασης. Παράλληλα, έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, καθώς μετά την καταστροφή της βλάστησης αυξάνεται ο κίνδυνος νέων σοβαρών προβλημάτων στην περιοχή.

Ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα

Στη συνέχεια, το κλιμάκιο μετέβη στην περιοχή Λούμπα Μεγάρων, στο Άνω Αλεποχώρι, όπου ενημερώθηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτριο Μπριόλα.

Κατά την ενημέρωση έγινε αναφορά στην έκταση της καταστροφής, αλλά και στις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα, οι δυνάμεις του οποίου εξακολουθούν να επιχειρούν με τα διαθέσιμα μέσα. Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα, πάντως, εμφανιζόταν σταδιακά σταθεροποιημένη.

«Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

Μετά την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης δήλωσε ότι η καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς έχουν καεί σπίτια και εκτεταμένες εκτάσεις.

«Εδώ, στο Πόρτο Γερμενό, όπου βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βλέπουμε ότι η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια και τεράστιες περιοχές», ανέφερε.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ άσκησε κριτική στην κρατική προετοιμασία, σημειώνοντας ότι «για ακόμη μία φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την Πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και ολόκληρης της Ελλάδας».

«Ελπίζουμε, τουλάχιστον αυτή τη φορά, να υπάρξουν πολύ γρήγορα αντιδράσεις από την κυβέρνηση και άμεσες λύσεις για την προστασία της περιοχής», κατέληξε.

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