Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στο Πόρτο Γερμενό σε βίντεο: Οι φλόγες γιγαντώνονται σε λιγότερο από 1'

Snapshot Η φωτιά που έκαιγε επί σχεδόν πέντε ημέρες στη Βοιωτία και Δυτική Αττική έφτασε στο Πόρτο Γερμενό τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι τροφοδοτούσαν τις φλόγες, προκαλώντας ταχεία εξάπλωση και καταστροφή της βλάστησης και περιουσιών.

Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, οι φλόγες γιγαντώθηκαν, μετατρέποντας τη νύχτα σε σκηνικό καταστροφής και επικίνδυνης ατμόσφαιρας.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή που η φωτιά πλησιάζει απειλητικά τις κατοικίες, ενώ οι πυκνοί καπνοί δυσκολεύουν την κατάσταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την προστασία κατοικιών και ανθρώπινων ζωών. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας κτηρίου στο Πόρτο Γερμανό: Πρόκειται για τη στιγμή που η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία έκαιγε επί σχεδόν πέντε ημέρες τη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική, φτάνει στον οικισμό, μετατρέποντας τη νύχτα σε σκηνικό απόλυτης καταστροφής.

Σύμφωνα με την ένδειξη της κάμερας, το ρολόι δείχνει 01:20 τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου, όταν το πύρινο μέτωπο εισβάλλει στην περιοχή με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Οι θυελλώδεις άνεμοι τροφοδοτούν τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας τη βλάστηση και ό,τι βρίσκεται στο πέρασμά τους.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι φλόγες δυναμώνουν και η νύχτα γίνεται κόλαση.

Το βίντεο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες η φωτιά πλησιάζει απειλητικά τις κατοικίες, ενώ οι πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή, δημιουργώντας μια αποπνικτική και εξαιρετικά επικίνδυνη ατμόσφαιρα. Οι εικόνες αναδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν κατοικίες και ανθρώπινες ζωές.

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