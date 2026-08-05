Θεούτα: Στους 99 ανέρχονται οι νεκροί ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Snapshot Οι νεκροί μετανάστες στη Θεούτα ανέρχονται σε 99, με 88 στη Θέουτα και 11 στο μαροκινό έδαφος.

Περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν μαζικά τα σύνορα, με 68.000 να επιστρέφουν οικειοθελώς και 2.000 να παραμένουν στη Θεούτα.

Οι ισπανικές Αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 862 ασυνόδευτα ανήλικα, ενώ η UNICEF εκτιμά ότι υπάρχουν πολλά ανήλικα χωρίς συνοδεία στους δρόμους.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αγνοούμενα άτομα και η διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας για τις αιτίες της μεταναστευτικής ροής.

Η Ισπανία κατηγορεί τα δίκτυα διακίνησης μεταναστών, ενώ το Μαρόκο αποδίδει το φαινόμενο σε παραπληροφόρηση μέσω κοινωνικών δικτύων. Snapshot powered by AI

Τους 99 φτάνουν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί μετανάστες που προσπάθησαν να εισβάλουν στα σύνορα της Ισπανίας στη Θεούτα, από το Μαρόκο.

Από τις πρώτες ώρες που σημειώθηκε το περιστατικό την περασμένη Πέμπτη, είχαν εντοπιστεί 37 νεκροί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για υπόλοιπα αγνοούμενα άτομα. Στα σύνορα της Θεούτα με το Μαρόκο, στην πόλη Φιντέκ, δεκάδες συγγενείς συγκεντρώνονται καθημερινά και αναζητούν πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους.

Οι τοπικές Αρχές κάνουν λόγο για 99 επιβεβαιωμένους θανάτους, εκ των οποίων οι 88 καταγράφηκαν στη Θέουτα και οι υπόλοιποι 11 στο μαροκινό έδαφος. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα παραμένουν στην πόλη της Θεούτα AP/Bernat Armangue

Ανησυχία για τα εκατοντάδες ασυνόδευτα ανήλικα

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα μαζικά την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, με τους 68.000 να επιστρέφουν πίσω οικειοθελώς. Περίπου 2.000 άτομα παραμένουν ακόμα στην Ισπανική πόλη της Βορείου Αφρικής, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, δεν προέρχονται από το Μαρόκο αλλά από άλλες χώρες του νότου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Οι ισπανικές Αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 862 παιδιά, ενώ η UNICEF εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ανήλικα που περιφέρονται μόνα τους στους δρόμους της Θέουτα, χωρίς συνοδεία και χωρίς να γνωρίζουν πού βρίσκονται οι οικογένειές τους.

Ασυνόδευτος ανήλικος που βρέθηκε μόνος στη Θεούτα παρακαλά Ισπανό στρατιώτη να μην τον επιστρέψουν στο Μαρόκο AP/Bernat Armangue

Παράλληλα, συνεχίζεται η διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας σχετικά με τις αιτίες της πρωτοφανούς μεταναστευτικής ροής. Η μαροκινή πλευρά αποδίδει το φαινόμενο στην παραπληροφόρηση μέσω των κοινωνικών δικτύων, ενώ οι ισπανικές Αρχές διερευνούν πώς χιλιάδες άνθρωποι κατάφεραν να συγκεντρωθούν στα σύνορα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ισπανία κατηγορεί τα δίκτυα διακίνησης μεταναστών για το περιστατικό, την ώρα που πολλοί από τους ανθρώπους που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα αναφέρουν ότι «παραπλανήθηκαν από μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα».

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