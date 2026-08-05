Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις άνω των 20 δισ. ολοκληρώθηκαν μέχρι τον Ιούλιο

Από τις 18 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών στο Δημόσιο μέσω 72 δόσεων

Ελένη Ευστρατίου

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις άνω των 20 δισ. ολοκληρώθηκαν μέχρι τον Ιούλιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Μέχρι τα τέλη Ιουλίου ολοκληρώθηκαν 66.578 ρυθμίσεις οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, συνολικού ύψους 20,19 δισ. ευρώ.
  • Τον Ιούλιο εγκρίθηκαν 2.164 νέες ρυθμίσεις οφειλών ύψους 511 εκατ. ευρώ, με ποσοστό έγκρισης αιτήσεων στο 80%.
  • Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 271 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 26 αφορούν άτομα με αναπηρία, ενώ ανεστάλησαν 603 πλειστηριασμοί.
  • Τον Ιούνιο οι τέσσερις μεγαλύτεροι Servicers κατέγραψαν ρυθμίσεις δανείων ύψους 356 εκατ. ευρώ για 4.239 οφειλέτες, κυρίως σε στεγαστικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων.
  • Από τις 18 Ιουλίου ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 72 δόσεις, με καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 31.12.2026.
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Ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ οι συνολικές ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού τον περασμένο Ιούλιο, από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου ολοκληρώθηκαν 66.578 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,19 δισ. ευρώ. Μόνο τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν 2.164 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, ύψους 511 εκατ. Ευρώ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι το 80% των αιτήσεων εγκρίνεται σταθερά, μετά τη θεσμοθέτηση να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών.

Κοινωνική προστασία - Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Θετικό πρόσημο συνεχίζει να διατηρεί η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 271 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 26 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, μέσω του μέτρου της προκαταβολής, ανεστάλησαν 603 πλειστηριασμοί, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας των οφειλετών.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς (Ιουνίου)

Παράλληλα με τα εργαλεία της πολιτείας συνεχίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων, με τους τέσσερις μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) να καταγράφουν τον Ιούνιο ρυθμίσεις συνολικού ύψους 356 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 4.239 οφειλέτες. Η πλειοψηφία των ρυθμίσεων αφορά σε στεγαστικά δάνεια, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ρύθμιση 72 δόσεων προς ΑΑΔΕ

Όπως είχε προαναγγελθεί, ενεργοποιήθηκε από τις 18 Ιουλίου η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ένταξη οφειλών στη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων, στο πλαίσιο του ν. 5313/2026. Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31.12.2023 και οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE έως τις 31.12.2026.

Εξυπηρέτηση Πολιτών - myEGDIXlive

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730.

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