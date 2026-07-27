Πρεμιέρα για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό: Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρέη σας

Όλες οι αλλαγές, οι προϋποθέσεις για το «κούρεμα» οφειλών και οι διαφορές με τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Πρεμιέρα για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό: Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρέη σας
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  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό άνοιξε στις 27 Ιουλίου, δίνοντας δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς Δημόσιο, τράπεζες και servicers.
  • Το όριο υπαγωγής μειώθηκε στα 5.000 ευρώ, επεκτείνοντας την πρόσβαση κατά περίπου 1 εκατομμύριο μικροοφειλέτες με ελάχιστη δόση 50 ευρώ.
  • Οι ρυθμίσεις μπορούν να φτάσουν έως 240 δόσεις για Δημόσιο και ΕΦΚΑ και έως 420 για τράπεζες, με σταθερό επιτόκιο 3%.
  • Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής μέρους της οφειλής υπό προϋποθέσεις, κάτι που δεν ισχύει στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
  • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προσφέρει εξατομικευμένες ρυθμίσεις μέσω ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ενώ η ρύθμιση των 72 δόσεων έχει προκαθορισμένους όρους και αφορά μόνο χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ.
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Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία τακτοποίησης χρεών προς το Δημόσιο (Εφορία, ΕΦΚΑ), τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Η κυριότερη αλλαγή στο νέο καθεστώς είναι η αισθητή μείωση του ορίου υπαγωγής, καθώς πλέον μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με συνολικά χρέη άνω των 5.000 ευρώ, αντί των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων κατά 1 εκατομμύριο επιπλέον πολίτες, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στους μικροοφειλέτες, οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα αποπληρωμής με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ.

Οι όροι, οι δόσεις και το «κούρεμα»

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 240 μηνιαίες δόσεις, ενώ για χρέη προς τράπεζες και servicers ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φτάσει τις 420. Το επιτόκιο της ρύθμισης παραμένει σταθερό στο 3% για όλη τη διάρκειά της.

Η διαδικασία διενεργείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματα, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις, παρέχοντας παράλληλα τη συγκατάθεσή του για άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος του συστήματος υπολογίζει την πρόταση ρύθμισης (ύψος και αριθμός δόσεων). Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο για τη βιωσιμότητα του σχήματος με βάση τις πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη, προβλέπεται ακόμη και η διαγραφή μέρος της βασικής οφειλής.

Οι διαφορές με τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Παράλληλα με τον εξωδικαστικό, βρίσκεται ήδη σε ισχύ και η ρύθμιση των 72 δόσεων, με τις δύο επιλογές να παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές:

  • Πεδίο εφαρμογής: Η ρύθμιση των 72 δόσεων καλύπτει αποκλειστικά χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ ο εξωδικαστικός περιλαμβάνει και οφειλές προς τράπεζες ή servicers.
  • Διάρκεια αποπληρωμής: Ο εξωδικαστικός προσφέρει έως 240 ή 420 δόσεις, έναντι των 72 της έτερης ρύθμισης.
  • Διαγραφή οφειλής: Στον εξωδικαστικό προβλέπεται υπό όρους «κούρεμα» βασικής οφειλής, δυνατότητα που δεν υφίσταται στις 72 δόσεις.
  • Όροι ρύθμισης: Στις 72 δόσεις οι όροι είναι προκαθορισμένοι, ενώ στον εξωδικαστικό διαμορφώνονται εξατομικευμένα από το σύστημα μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του αιτούντος.
  • Προϋποθέσεις ένταξης: Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλές προς την Εφορία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, παρέμεναν ρυθμισμένες έως τις 21 Απριλίου 2026 και ισχύουν έως την ημέρα της αίτησης. Για την ένταξη σε αυτήν, απαιτείται οι νεότερες οφειλές (από 1ης Ιανουαρίου 2024 και μετά) να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.

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