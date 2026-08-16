Οι πιο ξεχωριστές ερωτικές μαντινάδες της Κρήτης

Η δύναμη της ερωτικής μαντινάδας

Newsroom

Οι πιο ξεχωριστές ερωτικές μαντινάδες της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ερωτικές μαντινάδες αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι της κρητικής παράδοσης και έναν αυθεντικό τρόπο έκφρασης του έρωτα. Μέσα σε δύο στίχους, οι Κρητικοί αποτυπώνουν τον πόθο, τη λαχτάρα, την αγάπη αλλά και τον καημό.

Η μαντινάδα είναι μια μορφή λαϊκής ποίησης, συνήθως σε δεκαπεντασύλλαβο, που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Ακούγεται στα κρητικά γλέντια, συνοδεία λύρας, αλλά και στην καθημερινότητα, όταν η καρδιά αναζητά έναν ιδιαίτερο τρόπο για να εκφραστεί.

Ξεχωριστή θέση στην κρητική παράδοση κατέχει ο Αριστείδης Χαιρέτης, γνωστός ως Γιαλάφτης, από τα Ανώγεια, ο οποίος δημιούργησε χιλιάδες μαντινάδες με θέμα τον έρωτα και την ομορφιά.

*Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λασίθι

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η λεβεντιά δεν μετράει χρόνια – 90χρονος χόρεψε μαζί με την εγγονή του - Βίντεο

23:45ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Ερευνητές ανακάλυψαν τον «ένοχο» για την αϋπνία – Πώς κέρδισαν 2 ώρες ύπνου

23:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ασημένιο μετάλλιο ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής!

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Οι πιο ξεχωριστές ερωτικές μαντινάδες της Κρήτης

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Το viral ντουέτο μιας τραγουδίστριας με ένα άλογο: Πώς η μουσική έχτισε σχέση εμπιστοσύνης

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Καθηγητής του Χάρβαρντ και πρώην υπουργός «πιάστηκε» να χρησιμοποιεί AI για άρθρο κατά του Τραμπ

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παντελίδη στη Dua Lipa: Ο λυράρης που «σπάει» τα σύνορα της κρητικής παράδοσης - Βίντεο

23:04TRAVEL

Σκωτία: Η απέραντη «χρυσή θάλασσα» με τα ηλιοτρόπια που μαγνητίζει τους επισκέπτες

22:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σε κακή βραδιά στον τελικό η Ελίνα Τζένγκο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος πριν την πτήση στο Μιλάνο: Άρπαξαν φωτιά οι αποσκευές πριν φορτωθούν στο αεροσκάφος

22:43ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/8/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο εκδίκησης πήγε λάθος: Απόπειρα εκτέλεσης στο Ελμπασάν - Τράβηξε όπλο αλλά... κόλλησε

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί ή ζωντανοί: Το Ιράν επικήρυξε με 30.000 δολάρια Αμερικανούς στρατιώτες

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κριτσά Λασιθίου – Ήχησε το 112

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Απόκοσμα κόκκινα σύννεφα στον ουρανό σπέρνουν πανικό μετά τον σεισμό

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκαν τα πύρινα μέτωπα μετά την τραγωδία – Δύο νεκροί και εκτεταμένες ζημιές

21:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα στην πρόκληση Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα: Η μονομερής θέσπιση δεν δημιουργεί τετελεσμένα

21:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η απονομή στον Απόστολο Χρήστου (Video)

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν μετακινεί πολεμικά πλοία στη Βαλτική Θάλασσα, εν μέσω απειλών για αντίμετρα στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική σκηνή: Νεαρός στρατιώτης ολομόναχος στο πλήθος - Η ανέλπιστη αγκαλιά που έφερε δάκρυα

22:43ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/8/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

23:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ασημένιο μετάλλιο ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής!

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, προβλήματα στα Μέγαρα και στα διόδια Πολυμύλου

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Απόκοσμα κόκκινα σύννεφα στον ουρανό σπέρνουν πανικό μετά τον σεισμό

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πώς έχασε τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Αυξήσεις μισθών και σενάριο-έκπληξη

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Η στιγμή που η Κολομβιανή μισθοφόρος, Ντανιέλα Ζαπάτα παραδίδεται σε Ρώσους στρατιώτες

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Στο σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι η κάμερα του Newsbomb

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η λεβεντιά δεν μετράει χρόνια – 90χρονος χόρεψε μαζί με την εγγονή του - Βίντεο

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

23:45ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Ερευνητές ανακάλυψαν τον «ένοχο» για την αϋπνία – Πώς κέρδισαν 2 ώρες ύπνου

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου έφηβος ποδοσφαιριστής - Κλώτσησε και γρονθοκόπησε αντίπαλό του

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο αιώνων λύνει η Ινδία: Πώς το στέμμα του Ήλιου διατηρεί τις ακραίες θερμοκρασίες του

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτό είναι το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί - Ανατριχιαστικές εικόνες

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί ή ζωντανοί: Το Ιράν επικήρυξε με 30.000 δολάρια Αμερικανούς στρατιώτες

19:36LIFESTYLE

Μέσα στον λιτό γάμο του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα: Αντάλλαξαν όρκους στο σαλόνι τους, ντυμένοι casual

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν μετακινεί πολεμικά πλοία στη Βαλτική Θάλασσα, εν μέσω απειλών για αντίμετρα στην Ευρώπη

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Οι πιο ξεχωριστές ερωτικές μαντινάδες της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ