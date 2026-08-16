Οι πιο ξεχωριστές ερωτικές μαντινάδες της Κρήτης

Οι ερωτικές μαντινάδες αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι της κρητικής παράδοσης και έναν αυθεντικό τρόπο έκφρασης του έρωτα. Μέσα σε δύο στίχους, οι Κρητικοί αποτυπώνουν τον πόθο, τη λαχτάρα, την αγάπη αλλά και τον καημό.

Η μαντινάδα είναι μια μορφή λαϊκής ποίησης, συνήθως σε δεκαπεντασύλλαβο, που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Ακούγεται στα κρητικά γλέντια, συνοδεία λύρας, αλλά και στην καθημερινότητα, όταν η καρδιά αναζητά έναν ιδιαίτερο τρόπο για να εκφραστεί.

Ξεχωριστή θέση στην κρητική παράδοση κατέχει ο Αριστείδης Χαιρέτης, γνωστός ως Γιαλάφτης, από τα Ανώγεια, ο οποίος δημιούργησε χιλιάδες μαντινάδες με θέμα τον έρωτα και την ομορφιά.

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