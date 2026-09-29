Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Τι δείχνει έρευνα της ADAC για την ικανοποίηση των ιδιοκτητών

Τι αποκαλύπτει η νέα έρευνα της γερμανικής λέσχης αυτοκινήτου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Τι δείχνει έρευνα της ADAC για την ικανοποίηση των ιδιοκτητών
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Το 97% των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δηλώνει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από το όχημά του.
  • Το 84% χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως κύριο όχημα της οικογένειας και το 65% το οδηγεί τουλάχιστον 200 ημέρες τον χρόνο.
  • Πάνω από το 90% όσων είχαν προηγούμενα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης θεωρούν εύκολη τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
  • Το 25% των χρηστών ενοχλείται από τη μείωση της αυτονομίας τον χειμώνα, ενώ το 24% δυσαρεστείται σημαντικά από τις αποκλίσεις στην αυτονομία σε σχέση με τις εργοστασιακές τιμές.
  • Το 19% των συμμετεχόντων οδηγεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ το 35% απέκτησε το πρώτο του ηλεκτρικό μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
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Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πλέον περάσει από τη θεωρία στην καθημερινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι οδηγοί τα χρησιμοποιούν ως βασικό μέσο μετακίνησης. Παρ’ όλα αυτά, η αυτονομία, η φόρτιση και η πραγματική χρηστικότητά τους εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις.

Η γερμανική λέσχη αυτοκινήτου ADAC επιχείρησε να καταγράψει την εμπειρία των ίδιων των χρηστών, μέσα από έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τα αποτελέσματα δείχνουν πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης. Το 97% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από το αυτοκίνητό του, ενώ λιγότερο από το 1% εμφανίζεται απογοητευμένο από την επιλογή του.

Παράλληλα, το 84% χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ως κύριο όχημα της οικογένειας, ενώ περίπου το 65% το οδηγεί τουλάχιστον 200 ημέρες τον χρόνο. Για το 73% πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που απέκτησε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι περισσότερο από το 90% όσων είχαν προηγουμένως αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης χαρακτηρίζουν εύκολη τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Από την άλλη πλευρά, η αυτονομία παραμένει ένα από τα βασικά σημεία προβληματισμού. Το 25% των χρηστών θεωρεί ενοχλητική ή πολύ ενοχλητική τη μείωση της αυτονομίας τον χειμώνα, ενώ ένα επιπλέον 29% δηλώνει ότι το ζήτημα το ενοχλεί περιστασιακά.

Αντίστοιχα, οι διαφορές ανάμεσα στην αυτονομία που ανακοινώνει ο κατασκευαστής και σε εκείνη που επιτυγχάνεται στην καθημερινή χρήση αποτελούν πηγή δυσαρέσκειας. Το 24% δηλώνει ότι η απόκλιση αυτή το ενοχλεί σημαντικά, ενώ άλλο ένα 24% σε μικρότερο βαθμό.

Ως προς την εμπειρία χρήσης, το 19% των συμμετεχόντων οδηγεί αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ το 35% απέκτησε το πρώτο του ηλεκτρικό μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα της ADAC είναι ότι, παρά τις επιφυλάξεις γύρω από την αυτονομία και τις αποκλίσεις από τις εργοστασιακές τιμές, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την καθημερινή χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

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Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Τι δείχνει έρευνα της ADAC για την ικανοποίηση των ιδιοκτητών

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