Θάνατος Μαζωνάκη: Δεν τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο για να συνεχίσει την πλασμαφαίρεση σε γυναίκα

Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ η γιατρός φέρεται να έκανε πρόταση στη δεύτερη ασθενή για επιπλέον θεραπεία κόστους 1.600 ευρώ

Μίλτος Τσεκούρας

Θάνατος Μαζωνάκη: Δεν τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο για να συνεχίσει την πλασμαφαίρεση σε γυναίκα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ μετά την κατάρρευσή του στο ιατρείο της γιατρού Ιωάννας Γάκα, η οποία δεν τον συνόδευσε.
  • Η γιατρός παρέμεινε στο ιατρείο και συνέχισε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε δεύτερη ασθενή.
  • Στην ίδια στιγμή, η δεύτερη ασθενής έλαβε πρόταση για επιπλέον θεραπεία κόστους 1.600 ευρώ.
  • Η γιατρός φέρεται να απάντησε ότι δεν συνόδευσε τον Μαζωνάκη γιατί είχε πελάτισσα.
  • Η νοσηλεύτρια, παρούσα και στα δύο περιστατικά, έλαβε οδηγίες για τη συνέχιση της επιπλέον διαδικασίας στην δεύτερη ασθενή.
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις κρίσιμες στιγμές που ακολούθησαν την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα δεν ακολούθησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά φέρεται να παρέμεινε στο ιατρείο, καθώς την ίδια ώρα βρισκόταν εκεί άλλη πελάτισσά της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός επέστρεψε στο διπλανό δωμάτιο, όπου η Ελβετίδα ασθενής υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η δεύτερη ασθενής φέρεται να έλαβε πρόταση για επιπλέον θεραπεία κόστους 1.600 ευρώ, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ.

«Είχα πελάτισσα» φέρεται να απάντησε

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και όσα φέρεται να έχει αναφέρει ο υπνοθεραπευτής. Όταν εκείνος φέρεται να ρώτησε τη γιατρό γιατί δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, η απάντηση που φέρεται να έδωσε ήταν ότι είχε πελάτισσα.

Η γιατρός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε στο ιατρείο, άλλαξε ρούχα και μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν η δεύτερη ασθενής.

Εκεί, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η διαδικασία με την Ελβετίδα ασθενή συνεχίστηκε κανονικά. Μάλιστα, η γιατρός φέρεται να έδωσε στη νοσηλεύτρια οδηγίες για τη διενέργεια επιπλέον διαδικασίας, η οποία κόστιζε 1.600 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η νοσηλεύτρια έλαβε εντολή να πάρει περίπου 60 ml αίματος από την ασθενή και να το υποβάλει σε φυγοκέντρηση με το μηχάνημα Miracell.

Η ίδια νοσηλεύτρια φέρεται να ήταν παρούσα και στα γεγονότα που είχαν προηγηθεί, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

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