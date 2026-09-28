Γαλλία: Μετά από δύο μήνες έσβησε πυρκαγιά στα νοτιοδυτικά - Έκαψε 420.000 στρέμματα

Snapshot Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ, που ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου, έσβησε πλήρως μετά από δύο μήνες και κάηκαν 420.000 στρέμματα.

Περίπου 224.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν από τις εστίες τους λόγω της πυρκαγιάς που απείλησε την περιοχή από το Καπ Φερέ έως τα περίχωρα του Μπορντό.

Συνολικά 3.300 πυροσβέστες, μαζί με στρατιώτες, αστυνομικούς, δασοφύλακες, αγρότες και εθελοντές, συμμετείχαν στην μεγαλύτερη επιχείρηση κατάσβεσης στη σύγχρονη ιστορία της Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας.

Δεν υπήρξαν θύματα από τη φωτιά, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949.

Η πυρκαγιά του Σομός ήταν η μεγαλύτερη μετά από εκείνη του 1949 στη Λαντ ντε Γκασκόν, που είχε κάψει περίπου 500.000 στρέμματα. Snapshot powered by AI

Οι αρχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο μήνες μετά την έναρξή της σβήστηκε η πυρκαγιά που κατέκαψε 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ.

Η δασική πυρκαγιά του Σομός, που θεωρείται η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949, «έχει πλέον σβήσει» ανέφερε η νομαρχία σε μια ανακοίνωσή της.

Αυτή η «πύρινη καταιγίδα» ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου από το Σομός, στον ορεινό όγκο της Λαντ ντε Γκασκόν και απείλησε την τουριστική περιοχή από το Καπ Φερέ μέχρι και τα περίχωρα του Μπορντό. Περίπου 224.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σε μια τεράστια επιχείρηση που οργάνωσαν οι αρχές, μέχρι που η φωτιά σταμάτησε και κρίθηκε ότι είχε «περιοριστεί», την 1η Αυγούστου. Μικροεστίες της ωστόσο συνέχισαν να σιγοκαίνε επί πολλές εβδομάδες.

Σήμερα, έπειτα από οκτώ εβδομάδες, η πυροσβεστική και όλες οι υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση, ανακοίνωσαν ότι κατασβέστηκε πληρως, ανέφερε η νομαρχία, υπενθυμίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Συνολικά 3.300 πυροσβέστες απ’ όλη τη Γαλλία ένωσαν τις δυνάμεις τους με στρατιώτες, αστυνομικούς, δασοφύλακες, αγρότες και εθελοντές, στη μεγαλύτερη επιχείρηση κατάσβεσης της σύγχρονης ιστορίας της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, σημείωσε η νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκάς.

Η πυρκαγιά στο Σομός ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη Γαλλία μετά από εκείνη του 1949, επίσης στη Λαντ ντε Γκασκόν, που έκαψε περίπου 500.000 στρέμματα.

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