Πυρκαγιές στη Γαλλία: Πώς σώθηκε από τις φλόγες ένα χωριό - Το «ευχαριστώ» Μακρόν στους Ευρωπαίους

O Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε τους πυροσβέστες, τις ένοπλες δυμάμις αλλά και τους Ευρωπαίους 

Νατάσα Παυλοπούλου

Πυρκαγιές στη Γαλλία: Πώς σώθηκε από τις φλόγες ένα χωριό - Το «ευχαριστώ» Μακρόν στους Ευρωπαίους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε τις γαλλικές αρχές, τους πολίτες και τις ευρωπαϊκές χώρες για τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
  • Η τσεχική μονάδα αεροπορικής πυρόσβεσης σε συνεργασία με γαλλικά και σλοβακικά μέσα απέτρεψε την καταστροφή του χωριού Le Temple.
  • Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα και έχουν αναγκάσει πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
  • Οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες από το 2022 λόγω σοβαρής ξηρασίας και ισχυρών ανέμων που επιταχύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών.
  • Η γαλλική κυβέρνηση δεσμεύεται να στηρίξει τις πληγείσες περιοχές και να ανακατασκευάσει τις καταστροφές.
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Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό της πολιτικής προστασίας, τους πυροσβέστες, τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και τους τοπικούς φορείς, τους αγρότες και τους πολίτες που μάχονται τα τελευταία 24ωρα με τις φλόγες. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε δύσκολες ώρες - οπως αυτές που βιώνουν η Γαλλία και η Ισπανία- ευχαριστώντας θερμά χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Ελβετία για την ανεκτίμητη συνδρομή τους, ενώ έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στις υπόλοιπες πληγείσες χώρες του Νότου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Αυτή η αλληλεγγύη αποτυπώθηκε με τον πιο έμπρακτο τρόπο στο πεδίο των επιχειρήσεων, όταν η τσεχική μονάδα αεροπορικής πυρόσβεσης, σε άψογο συντονισμό με ένα γαλλικό ελικόπτερο και Σλοβάκους πυροσβέστες, κατάφερε να σώσει το χωριό Le Temple, το οποίο είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες. Χάρη στη συντονισμένη αυτή μάχη, αποτράπηκε η ολοκληρωτική καταστροφή του οικισμού, χαρίζοντας μια πολύτιμη νίκη απέναντι σε μια πυρκαγιά που έχει ήδη καταστρέψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Η τσεχική μονάδα αεροπορικής πυρόσβεσης στη Γαλλία βοήθησε σήμερα στην προστασία του χωριού Le Temple, το οποίο ήταν σχεδόν περικυκλωμένο από φλόγες. Η πυρκαγιά στο διαμέρισμα Gironde επηρέασε περίπου 300.00 στρέμματα. Εργαστήκαμε σε σχηματισμό με ένα γαλλικό ελικόπτερο και συναδέλφους από τη Σλοβακία» έγραψε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα με προηγούμενη ανάρτησή του είχε αναφερθεί και στην ενότητα του γαλλικού λαού. «Σε αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει τι είναι: ένας ενωμένος λαός, που στέκεται δίπλα-δίπλα. Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες μας, το στρατιωτικό μας προσωπικό, τις δυνάμεις πολιτικής ασφάλειας, τους χωροφύλακες και τους αστυνομικούς μας, καθώς και τους αγρότες και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι με τη δέσμευση και το θάρρος τους, καταπολεμούν πυρκαγιές. Κινητοποιούνται όλοι οι πολιτικοί και στρατιωτικοί πόροι: εναέριοι πόροι πολιτικής ασφάλειας, Canadair, Dash, ελικόπτερα , ενισχύσεις από όλη τη Γαλλία. Ένα πρώτο παράδειγμα της προσαρμοστικότητας των ενόπλων δυνάμεών μας: το A400M συμμετέχει στην υποστήριξη επιχειρήσεων. Δίπλα στους κατοίκους, σε όλες τις πληγείσες οικογένειες, στους εκτοπισμένους που σκεφτόμαστε, το Έθνος είναι πλήρως ενωμένο.

Οι δήμαρχοι, οι τοπικοί αιρετοί αξιωματούχοι και οι κρατικές υπηρεσίες -νομάρχες και προσωπικό νομαρχιών- βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν, να υποστηρίξουν και να προετοιμαστούν για τις συνέπειες. Μπορούν να βασίζονται στην ακλόνητη υποστήριξη της Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία για την ανεκτίμητη υποστήριξή τους. Αυτή είναι η Ευρώπη. Σε περιόδους δοκιμασίας, ζωντανεύει την αλληλεγγύη που την ορίζει.

Οι σκέψεις μας πηγαίνουν επίσης στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και όλους τους λαούς που αντιμετωπίζουν επίσης πυρκαγιές. Στα νοτιοδυτικά, ιδιαίτερα στη Ζιρόντ και τη Λαντ. Στο Νότο, ιδιαίτερα στη Βαρ, τις Άνω Άλπεις και την Άνω Κορσική. Στο Οξιτάν ειδικά στα Ανατολικά Πυρηναία, αλλά και παντού όπου μαίνονται οι φλόγες, χιλιάδες στρέμματα έχουν καταστραφεί, σπίτια έχουν καταστραφεί, δραστηριότητες έχουν διαταραχθεί, ζωές έχουν ανατραπεί. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί»

Οι συνθήκες είναι «χειρότερες από το 2022»Από την Τετάρτη, η εξάπλωση αυτής της πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα έντονη. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου πυρκαγιά σε συνθήκες χειρότερες από αυτές του 2022 », επιμένει ο Μαρκ Βερμελέν, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Ζιρόντ. «Η οροσειρά μας βρίσκεται σε πολύ πιο σοβαρή κατάσταση ξηρασίας».

Θα έπρεπε να βλέπεις τους πυροσβέστες όταν γυρίζουν σπίτι το βράδυ, με τα μάτια τους άδεια, το δέρμα τους μαύρο... Είναι εξαντλημένοι.Σόφι ΜπρόκαςΝομάρχης Gironde και Nouvelle-Aquitaine

Ο άνεμος περιπλέκει επίσης σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. « Ενώ το 2022, οι πυρκαγιές ήταν πιο ευνοϊκές για την καταπολέμησή τους τη νύχτα, αυτή τη φορά έχουμε πυρκαγιές που εκρήγνυνται από τα μεσάνυχτα ή τη μία το πρωί », σημειώνει ο Μαρκ Βερμελέν. «Για αρκετές ώρες, είχαμε ρυθμούς εξάπλωσης 800 έως 1000 εκταρίων ανά ώρα».

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