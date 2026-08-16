Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκαν τα πύρινα μέτωπα μετά την τραγωδία – Δύο νεκροί και εκτεταμένες ζημιές

Το χρονικό της εφιαλτικής πυρκαγιάς και η γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκαν τα πύρινα μέτωπα μετά την τραγωδία – Δύο νεκροί και εκτεταμένες ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στη Σαλαμίνα τέθηκε υπό ουσιαστικό έλεγχο, με τα ενεργά μέτωπα στις περιοχές Σελήνια και Περιστέρια να έχουν σβήσει.
  • Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στα Περιστέρια, πιθανόν λόγω φωτιάς που ξεκίνησε από ακαθάριστο οικόπεδο γεμάτο απορρίμματα.
  • Οκτώ άτομα με εγκαύματα και ένας ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 260 πυροσβέστες, 58 οχήματα, 15 ομάδες πεζοπόρων, 18 εναέρια μέσα και εθελοντές, ενώ έγιναν αντιπυρικές ζώνες με μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας.
  • Το Λιμενικό και η Πυροσβεστική απεγκλώβισαν με ασφάλεια πάνω από 570 πολίτες από παραλιακές περιοχές μέσω πλωτών μέσων, παρέχοντας τους προσωρινή φιλοξενία και βοήθεια.
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Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα στα μέτωπα της πυρκαγιάς που συγκλόνισε τη Σαλαμίνα, καθώς η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης οδήγησε στον ουσιαστικό έλεγχο της πύρινης λαίλαπας. Αυτή τη στιγμή, η φωτιά στην περιοχή Σελήνια δεν έχει πλέον κανένα ενεργό μέτωπο. Παράλληλα, στην περιοχή Περιστέρια η πυρκαγιά έχει επίσης σβήσει, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να αντιμετωπίζουν πλέον μόνο διάσπαρτες μικροεστίες και καπνούς για την παντελή εξάλειψη του κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Πίσω της, ωστόσο, η καταστροφική πυρκαγιά αφήνει έναν βαρύ και μαύρο απολογισμό. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του στην περιοχή Περιστέρια, πολύ κοντά στο σημείο από όπου φαίνεται να εκδηλώθηκε η εστία, πιθανότατα από ακαθάριστο οικόπεδο γεμάτο απορρίμματα.

Το ζευγάρι εγκλωβίστηκε από τις φλόγες πριν προλάβουν να προσεγγίσουν οι πρώτες επίγειες δυνάμεις. Παράλληλα, το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας υποδέχθηκε οκτώ άτομα με εγκαύματα, καθώς και έναν ηλικιωμένο άνδρα που απεγκλωβίστηκε εγκαίρως από την κατοικία του στην Κακή Βίγλα. Εκτεταμένες είναι και οι υλικές ζημιές, με αρκετές κατοικίες να έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές.

Γιγαντιαία επιχείρηση Πυροσβεστικής, Λιμενικού και Πολιτικής Προστασίας

Η ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς, η οποία μέσα σε μόλις λίγα λεπτά έλαβε εφιαλτικές διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, κινητοποίησε άμεσα ολόκληρο τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 58 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνεπικουρούμενοι από πλήθος εθελοντών. Από αέρος διατέθηκαν 18 εναέρια μέσα (10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα), ενώ μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

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Φωτιά Σαλαμίνα
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Την ίδια ώρα, το Λιμενικό Σώμα σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα έστησε μια τεράστια επιχείρηση από θαλάσσης για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων πολιτών. Περισσότερα από 570 άτομα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τις παραλιακές περιοχές Σατερλί και Κολώνες μέσω πλωτών μέσων και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων. Οι πολίτες μεταφέρθηκαν στο πορθμείο της Φανερωμένης και στη συνέχεια στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, όπου ο Δήμος και ο Ερυθρός Σταυρός με μέριμνα παρείχαν προσωρινή φιλοξενία, τροφή, νερό και πρώτες βοήθειες.

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