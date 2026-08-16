Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτό είναι το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί - Ανατριχιαστικές εικόνες

Στο σημείο της φωτιάς η κάμερα του Newsbomb - Πάνω από 570 απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης, στάχτη περιουσίες στα Περιστέρια

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτό είναι το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί - Ανατριχιαστικές εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί στα Περιστέρια Σαλαμίνας, εγκλωβισμένοι στη φωτιά πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε πιθανώς από οικόπεδο με απορρίμματα και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Περίπου 571 άτομα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια δια θαλάσσης από τις ακτές της Σαλαμίνας.
  • Η πυροσβεστική επιχειρεί με 260 πυροσβέστες, 58 οχήματα, 15 πεζοπόρα τμήματα και 18 εναέρια μέσα για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.
  • Η κατάσταση στα μέτωπα βελτιώθηκε αισθητά, με τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια να μην έχει πλέον ενεργό μέτωπο.
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Στο σημείο της τραγωδίας στα Περιστέρια Σαλαμίνας, όπου εντοπίστηκαν οι δύο νεκροί, βρίσκεται το Newsbomb.gr, καταγράφοντας τις πρώτες εικόνες από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, οι σοροί των άτυχων ηλικιωμένων βρέθηκαν στη μέση της πλαγιάς. Το άτυχο ζευγάρι εγκλωβίστηκε στις φλόγες και έχασε τη ζωή του πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι δυνάμεις κατάσβεσης.

*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο γεμάτο απορρίμματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για την έναρξη του συμβάντος στις 14:43. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά εξαιτίας της καύσιμης ύλης εξαπλώθηκε ραγδαία μέσα σε μόλις επτά λεπτά, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ από την πρώτη στιγμή εκδόθηκε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για την προστασία των κατοίκων.

Βελτιωμένη εικόνα στα μέτωπα – Χωρίς ενεργή εστία τα Σελήνια

Αργά το απόγευμα της Κυριακής, η εικόνα στα μέτωπα παρουσίασε αισθητή βελτίωση. Στα Περιστέρια οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν πλέον μόνο διάσπαρτες εστίες και καπνούς, ενώ η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 στην περιοχή Σελήνια δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για τον πλήρη έλεγχο και την αποφυγή αναζωπυρώσεων, αποτελούμενες από 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 58 οχήματα, εθελοντές, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου και της Περιφέρειας που προχωρούν σε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Από αέρος επιχειρήσαν συνολικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα.

Γιγαντιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού δια θαλάσσης

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρέθηκε μια τεράστια επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στις ακτές. Συνολικά 571 άτομα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν τέσσερα πλωτά μέση του Λιμενικού Σώματος, ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τα οποία μετέφεραν εκατοντάδες πολίτες στο λιμάνι της Φανερωμένης.

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