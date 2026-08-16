ΗΠΑ: Γάτος επιβίωσε από εφιαλτική πυρκαγιά 72 ωρών και επανενώθηκε με τους ιδιοκτήτες του

Ο «Toast Malone» εντοπίστηκε ζωντανός μέσα στα συντρίμμια – Το «θαύμα» στη Γιούτα που έγινε viral

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Γάτος επιβίωσε από εφιαλτική πυρκαγιά 72 ωρών και επανενώθηκε με τους ιδιοκτήτες του
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο γάτος Toast Malone επέζησε 72 ώρες μέσα στα συντρίμμια πενταώροφου κτιρίου μετά από καταστροφική πυρκαγιά στη Γιούτα.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε από μηχανική βλάβη και μαίνονταν επί 60 ώρες, οδηγώντας στην εκκένωση περίπου 200 κατοίκων.
  • Ο Toast βρέθηκε ζωντανός μέσα σε μια ντουλάπα, έναν από τους λίγους χώρους που δεν κατέρρευσαν από τη φωτιά και το νερό.
  • Η επανένωση του γάτου με την ιδιοκτήτριά του έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε συγκίνηση.
  • Οι διασώστες ζώων συνεργάστηκαν με τους πυροσβέστες για τέσσερις ημέρες, εξασφαλίζοντας την ασφαλή φροντίδα και επανένωση πολλών κατοικιδίων με τις οικογένειές τους.
Snapshot powered by AI

Ένα «θαύμα» έζησε μια οικογένεια στο Σολτ Λέικ της Γιούτα, όταν ο αγαπημένος της γάτος εντοπίστηκε ζωντανός μέσα στα συντρίμμια πενταώροφου συγκροτήματος διαμερισμάτων, τρεις ημέρες μετά το ξεσπασμα καταστροφικής πυρκαγιάς.

Η φωτιά, που προκλήθηκε από μηχανική βλάβη, επεκτάθηκε σε ολόκληρο το κτήριο μέσα σε λίγα λεπτά. Κατά την εσπευσμένη εκκένωση των 200 περίπου κατοίκων, ο γκρι και μαύρος γάτος, με το όνομα Toast Malone, τρομαγμένος κρύφτηκε πίσω από ένα πλυντήριο ρούχων. Οι ιδιοκτήτες του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το διαμέρισμα χωρίς αυτόν, ενώ η πυρκαγιά άφηνε πίσω της συντρίμμια, μαινόμενη επί ώρες μέχρι να κατασβεστεί πλήρως.

Η διάσωση ύστερα από 72 ώρες αγωνίας

Ενώ οι ελπίδες για την επιβίωσή του εξανεμίζονταν και η Υπηρεσία Προστασίας Ζώων της περιοχής δημοσίευε εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανατροπή ήρθε περισσότερες από 72 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι διασώστες εντόπισαν τον Toast μέσα σε μια ντουλάπα, έναν από τους ελάχιστους χώρους που δεν κατέρρευσαν από τη φωτιά και τους χιλιάδες τόνους νερού που ρίφθηκαν.

«Ο Toast επανενώθηκε με την ανακουφισμένη ιδιοκτήτριά του. Πέρα από το ότι ήταν βρεγμένος, κρυωμένος και φοβισμένος, ήταν απόλυτα υγιής», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κύμα συγκίνησης στο Διαδίκτυο

Η ιστορία του Toast έγινε viral, με το σχετικό βίντεο της επανένωσης να συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις. Η ιδιοκτήτριά του, Μάντισον Στοτ, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τις Αρχές, δηλώνοντας πως δεν σταμάτησε στιγμή να πιστεύει ότι το κατοικίδιό της ήταν ζωντανό.

Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές εξήραν το έργο των διασωστών ζώων, οι οποίοι εργάστηκαν στο πλευρό των πυροσβεστών για τέσσερις ημέρες, εξασφαλίζοντας τη φροντίδα και την ασφαλή επανένωση δεκάδων ζώων συντροφιάς με τις οικογένειές τους.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:07ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο αιώνων λύνει η Ινδία: Πώς το στέμμα του Ήλιου διατηρεί τις ακραίες θερμοκρασίες του

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκύρο: Καλύτερη η εικόνα στο πύρινο μέτωπο – Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Πεντέλη: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις 13χρονοι που έβαζαν φωτιά στο δάσος για challenge στα social media

19:36LIFESTYLE

Μέσα στον λιτό γάμο του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα: Αντάλλαξαν όρκους στο σαλόνι τους, ντυμένοι casual

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Στο σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι η κάμερα του Newsbomb

19:14ΥΓΕΙΑ

Παρατηρήσατε βλέννα στα κόπρανά σας; Δείτε τι μπορεί να σημαίνει

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές εικόνες από την καταιγίδα «Λάλα» στη Χαβάη - Ένας νεκρός, 60.000 χωρίς ρεύμα

19:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Community Shield: Περίπατος Άρσενεαλ με τριάρα και ελληνική υπογραφή!

19:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γάτος επιβίωσε από εφιαλτική πυρκαγιά 72 ωρών και επανενώθηκε με τους ιδιοκτήτες του

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο»

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, προβλήματα στα Μέγαρα και στα διόδια Πολυμύλου

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Κατασχέσεις στο Ιράκ στο όνομα της πάταξης της διαφθοράς: 26 εκατ. δολάρια και 60 κιλά χρυσός

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιβλική καταστροφή στη Μάνη: Έπεσε δεκαπλάσιο νερό από τον μέσο όρο του Αυγούστου

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πώς έχασε τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι

18:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τους κάνει πλάκα ο Τζόλης: Δεύτερη ασίστ για το 3-0 της Άρσεναλ (Video)

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Αποκαλυπτήρια για το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί από θαλάσσης

18:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς την «πάτησαν» οι Γερμανοί στην Κίνα;

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ο Τζόλης «σερβίρει», ο Χάβερτς σκοράρει για το 2-0 (Video)

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Liveblog - Μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί - Σε δύο μέτωπα οι φλόγες σε Περιστέρια και Σελήνια, εξαπλώθηκε σε 4 λεπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:50ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, προβλήματα στα Μέγαρα και στα διόδια Πολυμύλου

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Στο σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι η κάμερα του Newsbomb

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πώς έχασε τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι

19:36LIFESTYLE

Μέσα στον λιτό γάμο του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα: Αντάλλαξαν όρκους στο σαλόνι τους, ντυμένοι casual

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η θέληση για Ντόρτμουντ, η μεγάλη συμφωνία και η υπόσχεση του Ιβάν Σαββίδη

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πλησιάζει η μέρα για το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

13:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Έρχονται ξανά ισχυροί άνεμοι - Ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνική αποστολή κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί και τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά στα Περιστέρια

19:14ΥΓΕΙΑ

Παρατηρήσατε βλέννα στα κόπρανά σας; Δείτε τι μπορεί να σημαίνει

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Πεντέλη: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις 13χρονοι που έβαζαν φωτιά στο δάσος για challenge στα social media

15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

18:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τους κάνει πλάκα ο Τζόλης: Δεύτερη ασίστ για το 3-0 της Άρσεναλ (Video)

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιβλική καταστροφή στη Μάνη: Έπεσε δεκαπλάσιο νερό από τον μέσο όρο του Αυγούστου

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ουγγαρία: Κοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός του πολωνικού λεωφορείου με προσκυνητές

17:18ΚΟΣΜΟΣ

«Ούρλιαζα»: Έκπληκτοι οι επιστήμονες από την ευφυή «παγίδα θανάτου» των δελφινιών στα θηράματά τους

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ