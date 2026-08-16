Community Shield: Περίπατος Άρσενεαλ με τριάρα και ελληνική υπογραφή!

Ιδανικά ξεκίνησε η σεζόν για την Άρσεναλ και τον Χρήστο Τζόλη, με τους «κανονιέρηδες» να επικρατούν εύκολα με 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι και να κατακτούν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Έλληνας εξτρέμ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Άρσεναλ, έχοντας δύο ασίστ και συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 23ο δευτερόλεπτο. Ο Λιούις-Σκέλι έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Καλαφιόρι, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Ντοναρούμα και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0.

Οι «κανονιέρηδες» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και στο 28ο λεπτό έφτασαν και σε δεύτερο γκολ, με τον Τζόλη να έχει καθοριστική συμβολή. Ο Έντεγκαρντ από τα δεξιά βρήκε τον Έλληνα εξτρέμ στην απέναντι πλευρά, με τον Τζόλη να γυρίζει με το κεφάλι την μπάλα στον Χάβερτς, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα για το 2-0.

Η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Άρσεναλ, από την άλλη, συνέχισε να απειλεί και λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ, με τον Τζόλη να συμμετέχει ξανά στη δημιουργία της φάσης.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως ακριβώς τελείωσε το πρώτο, με την Άρσεναλ να βρίσκει ξανά δίχτυα. Στο 48ο λεπτό, ο Τζόλης πήρε την μπάλα στα αριστερά, συνέκλινε προς τον άξονα και βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Έντεγκαρντ μέσα στην περιοχή. Ο Νορβηγός δεν αστόχησε και διαμόρφωσε το 3-0, με τον Έλληνα διεθνή να καταγράφει τη δεύτερη ασίστ του στο παιχνίδι.

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης η Άρσεναλ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της, ενώ η Σίτι δεν κατάφερε να βρει κάποιο γκολ που θα μπορούσε να την ξαναβάλει στο παιχνίδι. Οι «κανονιέρηδες» παρέμειναν επικίνδυνοι μέχρι το τέλος και είχαν ακόμη μία καλή ευκαιρία στο 80ο λεπτό με τον Σάκα.

Τα γκολ: Ρικάρντο Καλαφιόρι 1', Κάι Χάβερτς 28', Μάρτιν Έντεγκαρντ 48'.

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάτ, Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Καλαφιόρι, Λιούις-Σκέλι, Γκιμαράες, Νόργκααρντ, Μαντουέκε, Τζόλης, Χάβερτς.

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο΄Ράιλι, Κόβασιτς, Άντερσον, Σεμένιο, Φόντεν, Ντοκού, Χάαλαντ.

Η απονομή του τροπαίου: