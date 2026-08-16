Τους κάνει πλάκα ο Τζόλης: Δεύτερη ασίστ για το 3-0 της Άρσεναλ (Video)

Ο Έλληνας εξτρέμ πήρε την μπάλα από τα αριστερά, συνέκλινε προς τον άξονα και είδε τον Μάρτιν Έντεγκαρντ να κινείται μέσα στην περιοχή. Ο Τζόλης του πέρασε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα και ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση.

Δείτε το γκολ από την πάσα του Τζόλη: