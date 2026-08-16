Τους κάνει πλάκα ο Τζόλης: Δεύτερη ασίστ για το 3-0 της Άρσεναλ (Video)
Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς έδωσε και δεύτερη ασίστ , αυτή τη φορά στον Μάρτιν Έντεγκαρντ, για το 3-0 της Άρσεναλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.
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Ο Έλληνας εξτρέμ πήρε την μπάλα από τα αριστερά, συνέκλινε προς τον άξονα και είδε τον Μάρτιν Έντεγκαρντ να κινείται μέσα στην περιοχή. Ο Τζόλης του πέρασε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα και ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση.
Δείτε το γκολ από την πάσα του Τζόλη:
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