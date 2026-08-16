Η Όλγα Κεφαλογιάννη εξυμνεί τα Μάταλα: «Εδώ συναντώνται η αρχαία Κρήτη με την ελευθερία»

Snapshot Η Όλγα Κεφαλογιάννη επισκέφθηκε τα Μάταλα της Νότιας Κρήτης και τόνισε την ιστορική και πολιτισμική αξία της περιοχής.

Τα Μάταλα συνδέονται με την κουλτούρα των χίπις των δεκαετιών του '60 και '70 και με την αρχαία Φαιστό.

Οι λαξευτές σπηλιές στα Μάταλα θεωρούνται ρωμαϊκοί ή πρωτοχριστιανικοί τάφοι και αποτελούν το σήμα κατατεθέν της περιοχής.

Το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει τον Δήμο Φαιστού σε δράσεις προβολής, όπως το δωρεάν φεστιβάλ "Matala Beach Festival" που διοργανώνεται κάθε Ιούνιο.

Η περιοχή συνδυάζει μνήμες από τη μινωική έως τη ρωμαϊκή εποχή με την ελευθερία και την απλότητα του κρητικού τοπίου. Snapshot powered by AI

Στα Μάταλα της Νότιας Κρήτης βρέθηκε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επιλέγοντας για ακόμα μία φορά τον τόπο καταγωγής της για τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις. Η υπουργός δημοσίευσε φωτογραφίες με φόντο τις εμβληματικές σπηλιές της περιοχής, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα για την ιστορική και πολιτισμική αξία του τοπίου.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή της, τα Μάταλα αποτελούν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς, συνδεδεμένο τόσο με την κουλτούρα των χίπις των δεκαετιών του '60 και '70, όσο και με την αρχαία Φαιστό. Παράλληλα, τόνισε ότι η περιοχή κουβαλά μνήμες από τη μινωική έως τη ρωμαϊκή εποχή, συνδυάζοντας την ελευθερία με την απλότητα του κρητικού τοπίου.

Η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε επίσης ότι το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει έμπρακτα τον Δήμο Φαιστού στις δράσεις εξωστρέφειας για την ανάδειξη της περιοχής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το δωρεάν φεστιβάλ "Matala Beach Festival" που διοργανώνεται κάθε Ιούνιο.

Σημειώνεται ότι οι περίφημες τεχνητές σπηλιές, λαξευμένες στους απότομους βράχους του κόλπου, αποτελούν το σήμα κατατεθέν των Ματάλων, με την επικρατέστερη επιστημονική άποψη να τις ταυτίζει με ρωμαϊκούς ή πρωτοχριστιανικούς τάφους.

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