Σεισμός στην Κολομβία: Σήμερα θα παντρευόταν - Ο γαμπρός βρέθηκε νεκρός στα ερείπια του ξενοδοχείου

Snapshot Ο Χουάν Φελίπε Χιράλντο, 24 ετών, βρέθηκε νεκρός στα ερείπια του ξενοδοχείου «Dibeni» στην Περέιρα μετά τον σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Ο γάμος του με τη Ναταλία Πατίνο ήταν προγραμματισμένος για τις 16 Αυγούστου, και το ζευγάρι είχε έναν γιο δύο ετών.

Ο Χιράλντο είχε στείλει ένα βίντεο στη μνηστή του πριν την κατάρρευση, το οποίο βοήθησε τις ομάδες διάσωσης να εντοπίσουν τη θέση του.

Μέχρι στιγμής, ο σεισμός έχει προκαλέσει 294 νεκρούς, 3.935 τραυματίες και πάνω από 300 αγνοούμενους σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας.

Ο πατέρας του θύματος συμμετείχε στις έρευνες διάσωσης στην Περέιρα, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ζωντανός ο γιος του πριν την ανάσυρση της σορού. Snapshot powered by AI

Μία εβδομάδα πριν από τον γάμο του, ο Χουάν Φελίπε Χιράλντο, 24 ετών, από τη Μπογκοτά βρέθηκε για επαγγελματικό ταξίδι στην Περέιρα.

Το ξενοδοχείο όπου έμεινε, κατέρρευσε την περασμένη Δευτέρα, με τον ίδιο να είναι αγνοούμενος, και τον πατέρα του να πηγαίνει στη σεισμόπληκτη πόλη για να τον αναζητήσει μέσα στα συντρίμμια.

Ο γάμος του Χουάν Φελίπε Χιράλντο και της Ναταλία Πατίνο, ήταν προγραμματισμένος για σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου.

«Για πάντα και πάντα στην καρδιά μου, ήσουν η πιο ολοκληρωμένη αγάπη που είχα ποτέ. Σ’ αγαπώ για πάντα», έγραψε η αρραβωνιαστικιά του Γκιράλντο στο Instagram story της την Παρασκευή. Το ζευγάρι είχε έναν γιο δύο ετών.

Ο Γκιράλντο, πωλητής γυαλιών, είχε ταξιδέψει στην Περέιρα για επαγγελματικούς λόγους και κατέληξε να διαμένει στο καταδικασμένο ξενοδοχείο «Dibeni» στο κέντρο της πόλης.

Αφού έγινε γνωστή η είδηση της εξαφάνισης του Γκιράλντο, ο πατέρας του, Χερνάν Γκιράλντο, ταξίδεψε στην Περέιρα, όπου έψαχνε μαζί με τις ομάδες διάσωσης μέρα και νύχτα για να βρει τον γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος έστειλε στη μνηστή του ένα βίντεο πριν από την καταστροφή, το οποίο βοήθησε τους διασώστες να εντοπίσουν τη θέση του, μετά την κατάρρευση του ξενοδοχείου.

«Υπάρχει ζωή, υπάρχουν μικρά σημάδια ζωής, και αν υπάρχει ζωή, υπάρχει ελπίδα», είπε ο Hernán σε ένα βίντεο κατά τη διάρκεια των εργασιών αναζήτησης και διάσωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Γιε μου, σ’ αγαπώ, την Κυριακή θα παντρευτείς, και αν όχι την Κυριακή, θα είναι σε 8 ή 15 ημέρες, αλλά θα είσαι εκεί, γιε μου», είπε ο Χερνάν πριν από την ανάσυρση της σορού του γιου του.

Μέχρι στιγμής από τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, 294 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 3.935 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την έκθεση της Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) της Κολομβίας που δημοσιεύθηκε το Σάββατο. Πάνω από 300 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.