Σουφλί: Οι ντόπιοι χτίζουν σπίτι και το χαρίζουν σε όποιο ζευγάρι εγκατασταθεί στην περιοχή

Μικρά χωριά που απέχουν ως και 40 χιλιόμετρα από το Σουφλί δίνουν ένα μεγάλο μάθημα. Οι κάτοικοι χτίζουν όλοι μαζί ένα σπίτι που θα το χαρίσουν σε ζευγάρι με μοναδικό «όρο» να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή.

Τα σαββατοκύριακα, συγκεντρώνονται και όλοι μαζί δουλεύουν και ήδη χάρισαν ένα νέο σπιτικό σε νέα οικογένεια, είπε στο ΕΡΤnews ο αντιδήμαρχος Σουφλίου, Δημήτρης Δαρούσης.

«Εδώ είναι κάτι συνηθισμένο να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Και άλλη φορά οι κάτοικοι βοήθησαν νέους ώστε να μείνουν στο χωριό που είναι σημαντικό καθώς ξέρετε πόσο σημαντικό ζήτημα είναι το δημογραφικό. Είναι συνηθισμένο να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και έτσι σταμάτησαν και τη φωτιά στη Δαδιά, εμποδίζοντας να απειληθούν οικισμοί», τόνισε.