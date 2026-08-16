Μυστήριο με επιθέσεις drones κατά αλιευτικών σκαφών στον Ισημερινό

Snapshot Τον Μάρτιο, δύο αλιευτικά σκάφη του Ισημερινού δέχτηκαν επιθέσεις από drones με εκρηκτικά στον Ειρηνικό, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς και καταστροφή των σκαφών.

Οι επιζώντες ψαράδες συνελήφθησαν από ένοπλους άνδρες σε ένα μυστηριώδες μπλε πλοίο και παραδόθηκαν στην Ακτοφυλακή του Ελ Σαλβαδόρ, που τους μετέφερε μακριά από τον Ισημερινό.

Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι οι επιθέσεις σχετίζονται με μυστικό πρόγραμμα της CIA, όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ή τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.

Οι ψαράδες αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και επισημαίνουν ότι τα σκάφη τους είχαν ελεγχθεί από το Πολεμικό Ναυτικό του Ισημερινού χωρίς να βρεθούν παραβάσεις.

Οι τραυματίες και τα πληρώματα αντιμετωπίζουν σημαντικά σωματικά, ψυχολογικά και οικονομικά προβλήματα, ενώ συνεχίζουν να αναζητούν δικαιοσύνη και απαντήσεις για τα γεγονότα. Snapshot powered by AI

Ο Χερνάν Φλόρες ακόμη θυμάται το σοκ που ένιωσε όταν μια ξαφνική έκρηξη έπληξε το αλιευτικό του σκάφος στον Ειρηνικό.

«Ήταν το είδος της έκρηξης που σου αφήνει ένα βουητό στα αυτιά. Και τότε ξαφνικά, ένιωσα το αίμα», διηγήθηκε ο ίδιος, μιλώντας στο CNN.

Ο Φλόρες ήταν ο καπετάνιος ενός αλιευτικού σκάφος από τον Ισημερινό, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο και το πλήρωμα του, βυθίστηκε σε μια ανεξήγητη επίθεση από drones γεμάτα εκρηκτικά, τα οποία εκτοξεύθηκαν από αγνώστους τον Μάρτιο. Ένα άλλο σκάφος είχε την ίδια μοίρα με εκείνο του Φλόρες.

Τα περιστατικά αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ, με ένα δημοσίευμα της Washington Post αυτή την εβδομάδα να αποκαλύπτει ότι οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός μυστικού προγράμματος της CIA – ένας ισχυρισμός που το CNN δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα.

«Δεν έχουμε καμία πληροφορία να δώσουμε σχετικά με αυτό», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της CIA στο αμερικανικό μέσο.

Έτσι, το CNN μίλησε με πολλούς ψαράδες που βίωσαν την επίθεση, οι οποίοι περιέγραψαν τι συνέβη εκείνη την βραδιά και για το τι τους συνέβη στη συνέχεια. Αυτή είναι η ιστορία μέσα από τα μάτια τους.

«Μας βομβάρδισαν»

Τα πληρώματα των δύο αλιευτικών σκαφών ανέφεραν σχεδόν πανομοιότυπες εμπειρίες, αν και δέχθηκαν επίθεση σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις.

Όλα έγιναν τον Μάρτιο, όταν τα δύο σκάφη ταξίδευαν στο Ειρηνικό, και εντόπισαν, το καθένα ξεχωριστά, ένα μυστηριώδες μπλε πλοίο και πολλά drones, που φαινόταν να τους ακολουθούν από απόσταση. Σύμφωνα με τους ψαράδες, δεν είχαν κάποιον λόγο να πιστεύουν ότι τους είχαν βάλει στο στόχαστρο, οπότε συνέχισαν κανονικά την δουλειά τους.

Μία ή δύο ημέρες αργότερα, τα σκάφη τους δέχθηκαν ξαφνικά επίθεση.

Χωρίς προειδοποίηση, δύο drones είτε έριξαν εκρηκτικά είτε συνετρίβησαν πάνω στα σκάφη, χτυπώντας το πλοίο La Negra Francisca Duarte II στις 17 Μαρτίου και το Don Maca στις 26 Μαρτίου, σύμφωνα με τους ψαράδες.

Το πλοίο La Negra Francisca Duarte II, πριν δεχτεί επίθεση:

Οι ίδιοι περιέγραψαν τα drones ως σχετικά μικρά, έχοντας περίπου μέγεθος όσο ένα μαξιλάρι, τα οποία είχαν έλικες και έφεραν έναν σωλήνα, από τον οποίο πιστεύεται ότι εκτοξεύτηκαν τα εκρηκτικά.

Το πρώτο drone φαίνεται να εξερράγη αφού συνετρίβη πάνω στις δεξαμενές καυσίμων του La Negra Francisca, όπως διηγήθηκε το πλήρωμα, ενώ το δεύτερο φαίνεται να έριξε ένα εκρηκτικό.

Ο Χερνάν Φλόρες, καπετάνιος ενός σκάφους με 16 μέλη πληρώματος, είπε ότι ένα drone συνετρίβη πάνω στο πλοίο του, τραυματίζοντας σοβαρά το πόδι του ανιψιού του, Τζόρντιν. Οι φλόγες από την έκρηξη έκαψαν, επίσης, το άνω μισό της πλάτης ενός άλλου μέλους του πληρώματος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του πληρώματος, Χόρχε Τσιριμπόγκα Νταβάλος, ο οποίος μοιράστηκε φωτογραφίες των τραυματισμών.

Στην επίθεση κατά του σκάφους Don Maca, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αργότερα, ένα από τα 20 μέλη του πληρώματος είπε ότι η πρώτη έκρηξη τον εκσφενδόνισε στον αέρα.

«Πέταξα στον αέρα και χτύπησα με δύναμη πάνω σε μια δεξαμενή ντίζελ που βρισκόταν εκεί», θυμήθηκε ο Χάιμε Ρούμπεν Σερβάντες Μασία. «Όλοι φώναζαν: Drone, drone, drone!” Έτσι, σηκώθηκα γρήγορα για να ρίξω μια ματιά – και πράγματι ένα drone μας πυροβολούσε, βομβαρδίζοντας μας».

Ο συνάδελφός του, Τζον Σεμπαστιάν Παλάσιος, είπε ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο δυνατές που του προκάλεσαν βλάβη στην ακοή. Ένας άλλος ψαράς είπε ότι, κατά την διάρκεια της επίθεσης, τραυμάτισε το αριστερό του μάτι, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο μέρος της όρασής του.

Τα πληρώματα και των δύο σκαφών δήλωσαν ότι είχαν εντοπίσει ένα γκρι αεροσκάφος που παρακολουθούσε την κατάσταση από ψηλά.

Δεδομένα πτήσης υποδεικνύουν ότι η περιοχή κοντά στις τελευταίες καταγεγραμμένες θέσεις των σκαφών περιπολούνταν από ένα αεροσκάφος καταχωρημένο σε μια εταιρεία ταχυμεταφορών, την United Parcel Service, με έδρα στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, σύμφωνα με δημόσια αρχεία που εξετάστηκαν από τους New York Times, και αργότερα επαληθεύτηκαν από το CNN.

Η τελευταία γνωστή θέση του La Negra Francisca:

Μετά τις επιθέσεις, και τα δύο πληρώματα εγκατέλειψαν τα κατεστραμμένα σκάφη τους, επιβιβάστηκαν σε μικρότερα σκάφη και κατευθύνθηκαν προς το μυστηριώδες μπλε πλοίο που διακρίνονταν στο βάθος, για να ζητήσουν βοήθεια.

Όταν έφτασαν εκεί, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένοπλους άνδρες, οι οποίοι αρχικά δεν τους άφησαν να επιβιβαστούν, αλλά στη συνέχεια τους άφησαν αφού ορισμένοι από τους ψαράδες δήλωσαν ότι είχαν τραυματιστεί, όπως ανέφεραν.

Οι ένοπλοι άνδρες φέρεται να συνέλαβαν και να ανέκριναν τους ψαράδες αμέσως μόλις επιβιβάστηκαν. Στο δεύτερο περιστατικό, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες επιθέσεις μέχρι να βυθιστεί το Don Maca.

Το La Negra Francisca καταστράφηκε ολοσχερώς.

Λίγες ώρες μετά από αυτήν την επίθεση, ένα άλλο αλιευτικό σκάφος έφτασε στον τόπο του συμβάντος και τράβηξε βίντεο το πλοίο που καιγόταν, ανέφερε ο δικηγόρος Τσιριμπόγκα. Το πλήρωμα κατέγραψε τις συντεταγμένες του καμένου σκάφους -1.591783, -87.741783-, οι οποίες, σύμφωνα με τον Τσιριμπόγκα, βρίσκονταν περίπου 170 μίλια ανοικτά των νήσων Γκαλαπάγκος, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Ισημερινού.

Ένας δορυφόρος της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) εντόπισε μια πυρκαγιά στη συγκεκριμένη τοποθεσία στις 17 Μαρτίου στις 3:02 μ.μ., λίγο μετά την πρώτη φερόμενη επίθεση.

Αγγλόφωνοι άνδρες σε ένα «πλοίο-φάντασμα»

Κατά την επιβίβασή τους στο μπλε σκάφος – το οποίο ο Τσιριμπόγκα περιέγραψε ως «πλοίο-φάντασμα» – οι επιζώντες και των δύο φερόμενων επιθέσεων δήλωσαν ότι οι ένοπλοι άνδρες τους έδεσαν και τους έβαλαν σακούλες στο κεφάλι. Οι άνδρες ήταν λευκοί, ψηλοί, μιλούσαν αγγλικά, κρατούσαν τουφέκια και φορούσαν καφέ στολές παραλλαγής , ενώ μερικοί από αυτούς έφεραν ένα έμβλημα της αμερικανικής σημαίας στο μανίκι τους, σύμφωνα με αρκετούς από τους ψαράδες.

Το μπλε πλοίο, όπως ανέφεραν οι ψαράδες, έμοιαζε με αλιευτικό σκάφος, αλλά ήταν μεγαλύτερο. Στο πίσω μέρος του υπήρχε ένας γερανός, τρία μεγάλα κοντέινερ και – σύμφωνα με την πρώτη ομάδα ψαράδων – ένα μικρότερο μηχανοκίνητο σκάφος.

Κατά τη διάρκεια της φερόμενης κράτησης του πληρώματος του La Negra Francisca στο μπλε πλοίο, ο Τζόρντιν Φλόρες δήλωσε ότι δέχτηκε ιατρική περίθαλψη σε ένα από τα κοντέινερ. Εκεί, είπε ότι είδε έναν πίνακα με εικόνες των drones και του σκάφους τους. Το υπόλοιπο πλήρωμα παρέμεινε έξω και κοιμήθηκε στο κατάστρωμα, ανέφερε ο Χερνάν Φλόρες.

Λίγες ώρες μετά από κάθε αναφερόμενη επίθεση, οι ένοπλοι άνδρες παρέδωσαν τα πληρώματα σε ένα σκάφος της Ακτοφυλακής του Ελ Σαλβαδόρ στη μέση της θάλασσας, λέγοντας στους φρουρούς ότι οι ψαράδες είχαν εμπλακεί σε ναυάγιο, σύμφωνα με τα δύο πληρώματα. Από εκεί, μεταφέρθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ, εκατοντάδες μίλια μακριά από την πατρίδα τους.

Το Ελ Σαλβαδόρ ανακοίνωσε στις 24 Μαρτίου ότι οι ναυτικές δυνάμεις της χώρας είχαν περισυλλέξει μια ομάδα ψαράδων από τον Ισημερινό, των οποίων οι περιγραφές ταίριαζαν με αυτές των μελών του πληρώματος του La Negra Francisca. Σε δήλωσή του, ο στρατός του Ελ Σαλβαδόρ χαρακτήρισε τους ψαράδες ως επιζώντες ενός ναυαγίου που διασώθηκαν στη θάλασσα. Δεν έγινε καμία αναφορά σε κάποιο μπλε πλοίο ή σε Αμερικανούς.

Καθώς έπλεαν προς το Ελ Σαλβαδόρ, και τα δύο πληρώματα δήλωσαν ότι οι φρουροί τους φέρθηκαν καλά, παρέχοντάς τους τροφή, νερό και ιατρική περίθαλψη. Όταν ρωτήθηκαν γιατί δεν τους επαναπατρίσανε στον Ισημερινό, οι φρουροί του Ελ Σαλβαδόρ απάντησαν ότι το πλοίο τους δεν είχε άδεια να εισέλθει στα ύδατα του Ισημερινού, σύμφωνα με τους ψαράδες.

Και τα δύο πληρώματα έφτασαν στο Ελ Σαλβαδόρ μετά από περίπου μία εβδομάδα. Εκεί, ανακρίθηκαν από τις αρχές του Ελ Σαλβαδόρ και τοποθετήθηκαν σε κέντρα μεταναστών και νοσοκομεία, όπου παρέμειναν για αρκετές ακόμη ημέρες πριν τελικά μεταφερθούν αεροπορικώς πίσω στη Μάντα, την παραθαλάσσια πόλη από την οποία είχαν αναχωρήσει τα σκάφη τους.

Ψαράδες στην Μάντα στον Ισημερινό Los Angeles Times μέσω Getty Images

Τι συνέβη πραγματικά;

Έτσι παραμένουν τα ερωτήματα: Ποιος επιτέθηκε στα σκάφη; Γιατί τα πληρώματα συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ;

Οι ψαράδες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν. Ο Χόρχε Τσιριμπόγκα Νταβάλος, δικηγόρος του πληρώματος του La Negra Francisca, δήλωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει αγωγή στις ΗΠΑ κατά των υπευθύνων – μόλις εξακριβώσουν ποιοι είναι αυτοί.

Η παραθαλάσσια πόλη Μάντα αποτελεί κομβικό σημείο στον αγώνα των Ηνωμένες Πολιτείες κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή, με τις ΗΠΑ και τον Ισημερινό να συνεργάζονται στενά σε θέματα ασφάλειας. Στις αρχές Μαρτίου, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν κάποιες επιχειρήσεις με στόχο «συγκεκριμένες τρομοκρατικές οργανώσεις» στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Ωστόσο, ενώ οι ΗΠΑ έχουν παραδεχτεί ότι διεξήγαγαν δεκάδες θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στον Ειρηνικό και την Καραϊβική, τα δύο εν λόγω σκάφη – το La Negra Francisca Duarte II και το Don Maca – δεν περιλαμβάνονται στα αναγνωρισμένα περιστατικά, και το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Από την πλευρά τους, οι ψαράδες επιμένουν ότι δεν είναι διακινητές και ότι δεν έχουν κατηγορηθεί για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά στον Ισημερινό. Ο Φλόρες δήλωσε επίσης στο CNN ότι ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού του Ισημερινού, το LG-30, είχε επιθεωρήσει το La Negra Francisca πριν από τις φερόμενες επιθέσεις και δεν εντόπισε καμία παράνομη δραστηριότητα.

«Δεν μπορείς να επιτίθεσαι σε πολιτικά σκάφη. Αυτό αποτελεί κατάχρηση εξουσίας και είναι κάτι που απορρίπτουμε, διότι προκαλεί πόνο και οικονομική ζημιά, καθώς το σκάφος αποτελούσε το βασικό μέσο εργασίας τους», δήλωσε ο Τσιριμπόγκα.

Ένα άλλο αλιευτικό σκάφος του Ισημερινού, το Fiorella, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια αλιευτικής εξόρμησης στις 20 Ιανουαρίου, μαζί με οκτώ μέλη του πληρώματος, και πιστεύεται ότι δέχτηκε επίσης επίθεση, σύμφωνα με τον Φερνάντο Μπαστιάς, δικηγόρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ισημερινού. Δύο μέλη του πληρώματος, τα οποία είχαν αποβιβαστεί από το σκάφος για να ψαρέψουν, απουσίαζαν όταν αυτό εξαφανίστηκε. Όταν επέστρεψαν στην τελευταία γνωστή θέση του, δεν βρήκαν κανένα ίχνος του.

Ωστόσο, οι αρχές του Ισημερινού έχουν παραμείνει ως επί το πλείστον σιωπηλές σχετικά με τα παράξενα περιστατικά. Η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκαμπριέλα Σόμερφελντ, σε δήλωσή της τον Απρίλιο, δεν είχε δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθέσεις και είχε απλά αναφέρει ότι ο μόνος ρόλος της ήταν να συντονίσει την επιστροφή των ψαράδων από το Ελ Σαλβαδόρ.

«Είμαστε ακόμη τραυματισμένοι»

Τα πληρώματα των σκαφών Don Maca και La Negra Francisca δήλωσαν ότι ακόμη αναρρώνουν σωματικά, ψυχικά και οικονομικά.

Ο Τζόρντιν Φλόρες, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να καλύψει τα ιατρικά έξοδα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο Χερνάν Φλόρες ανέφερε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ύπνου και πάσχει από ημικρανίες λόγω τραυματισμού στο κεφάλι. Ο Χον Σεμπαστιάν Παλάσιος δήλωσε ότι αυτός και άλλοι ψαράδες διστάζουν να επιστρέψουν στη θάλασσα, καθώς φοβούνται μια ενδεχόμενη νέα επίθεση.

«Ψυχολογικά, είμαστε ακόμη τραυματισμένοι», είπε ο ίδιος στο CNN. Ο ιδιοκτήτης του Don Maca, Κρίστιαν Μεντόζα, δήλωσε ότι η απώλεια του σκάφους του κόστισε σε αυτόν και στο πλήρωμα του μια σημαντική πηγή εισοδήματος.

Ο Μεντόζα, ο οποίος δεν βρισκόταν στο σκάφος κατά τη διάρκεια των φερόμενων επιθέσεων αλλά επικοινωνούσε συνεχώς με το πλήρωμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δήλωσε ότι η κύρια ανησυχία του είναι η ευημερία των ψαράδων.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τις ανθρώπινες ζωές που καταφέραμε να σώσουμε», είπε. «Δεύτερον, πρέπει να τους υπερασπιστούμε και να βρούμε δικαιοσύνη».