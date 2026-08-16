Βέλγιο: Περισσότερα από 30.000 στρέμματα έχουν καεί λόγω τεράστιας πυρκαγιάς

Πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρο το Βέλγιο, από την Γερμανία και το Λουξεμβούργο, μαζί με την βοήθεια του στρατού και αγροτών της περιοχής, έχουν επικεντρωθεί σήμερα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείται προς την Γερμανία

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Βέλγιο: Περισσότερα από 30.000 στρέμματα έχουν καεί λόγω τεράστιας πυρκαγιάς
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  • Στο Βέλγιο εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας, που έχει καταστρέψει πάνω από 30.000 στρέμματα στο ορεινό φυσικό πάρκο Φαν.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις από το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, με τη συνδρομή στρατού και τοπικών αγροτών, επιχειρούν για τον έλεγχο της πυρκαγιάς που κινείται προς τη Γερμανία.
  • Οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυσχεραίνοντας την κατάσβεση παρά τη μείωση της έντασης της φωτιάς.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, τη Σουηδία και την Ολλανδία για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
  • Η πτώση της θερμοκρασίας και η αύξηση της υγρασίας θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.
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Πυροσβέστες στο Βέλγιο έδωσαν μια ολονυχτία μάχη με μία τεράστια πυρκαγιά, η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας, η οποία ξέσπασε στο ορεινό φυσικό πάρκο στην Φαν, και κατευθύνεται προς την Γερμανία.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων. «Οι συνθήκες είναι πολύπλοκες. Παρά την μικρότερη ένταση, οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση πολλές φορές κατά την διάρκεια της νύχτας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των αρχών.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρο το Βέλγιο, από την Γερμανία και το Λουξεμβούργο, μαζί με την βοήθεια του στρατού και αγροτών της περιοχής, έχουν επικεντρωθεί σήμερα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείται προς την Γερμανία και ελπίζουν ότι η σχετική πτώση της θερμοκρασίας και η άνοδος της υγρασίας θα τους βοηθήσει να περιορίσουν την προέλαση της φωτιάς.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει αναπτύξει από το Σάββατο επί τόπου τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, την Σουηδία και την Ολλανδία.

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