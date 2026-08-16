Πριν από 64 χρόνια ήταν μια άγονη έκταση: Σήμερα έχει μετατραπεί σε μεγάλο τεχνητό δάσος

Στα υψίπεδα της επαρχίας Χεμπέι, στη βόρεια Κίνα, βρίσκεται σήμερα μία από τις μεγαλύτερες δασικές εκτάσεις που έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο.

Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Σαϊχανμπά καταλαμβάνει περίπου 75.000 εκτάρια και είναι πλέον καλυμμένο από χιλιάδες δέντρα, ενώ πριν από λίγο περισσότερο από μισό αιώνα κυριαρχούσαν το γυμνό έδαφος, η άμμος και οι ισχυροί άνεμοι.

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