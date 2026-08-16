Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο - Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα

Snapshot Ένας 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Χαλκίδα το πρωί της Κυριακής.

Η πτώση σημειώθηκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο 78χρονος νοσηλεύεται με πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας έπεσε το πρωί της Κυριακός ένας 78χρονος στη Χαλκίδα, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με το eviaonline, ο άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο 78χρονος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

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