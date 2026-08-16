Ο πόλεμος των Drones: Σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις σε Μόσχα και Κίεβο τα ξημερώματα

Προκλήθηκαν θάνατοι, πυρκαγιές και τραυματισμοί

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ο πόλεμος των Drones: Σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις σε Μόσχα και Κίεβο τα ξημερώματα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία και η Ουκρανία στοχοθετούν τις αντίστοιχες πρωτεύουσες, στον πόλεμο που μαίνεται επί 4,5 χρόνια.

Τα ξημερώματα, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές σε τουλάχιστον δύο τομείς της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Κλίτσκο ανέφερε στην εφαρμογή Telegram πως θραύσματα προκάλεσαν πυρκαγιά σε περιοχή χωρίς κατοικίες ενός βόρειου προαστίου.

Αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και άλλη μία πυρκαγιά ξέσπασε σε μια περιοχή μόλις νότια του κέντρου της πόλης, είπε. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις στην πόλη. Ο Τιμούρ Τκατσένκο, κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, ανέφερε πως άλλοι τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επιθέσεων με drones στην περιοχή.

Συναγερμός για επίθεση από αέρος κηρύχτηκε δύο φορές μετά τις 2.00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για περίπου μία ώρα κάθε φορά.

Το μήνυμα του προέδρου της Ουκρανίας για τις ρωσικές επιθέσεις της νύχτας:

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στους χώρους των ρωσικών πυροβολισμών που έλαβαν χώρα αυτό το πρωί και χθες βράδυ. Στο Κίεβο, οι φωτιές σβήστηκαν γρήγορα και οι εργασίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζονται τώρα. Οι Ρώσοι τραυμάτισαν έξι άτομα στην πόλη και την περιφέρεια. Το Κρεμεντσούκ και το Κριβόι Ριχ χτυπήθηκαν επίσης με βαλλιστικούς πυραύλους. Όπου οι Ρώσοι μπορούν να φτάσουν με τους βαλλιστικούς πυραύλους τους, χτυπούν πολιτική υποδομή. Στο Κριβόι Ριχ, δύο άτομα σκοτώθηκαν και 14 άλλα τραυματίστηκαν. Ένα άτομο σκοτώθηκε στη Σούμι.

Οι συλλυπητήριές μου στις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους. Από αυτό το πρωί, οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής συνεχίζονται σε πολλές περιοχές – οι Ρώσοι εξαπέλυσαν άλλο ένα κύμα drones.»Μόνο αυτή την εβδομάδα, 13 περιοχές δέχτηκαν επίθεση. Ο εχθρός εξαπέλυσε περισσότερα από 1.550 επιθετικά drones, σχεδόν 1.560 καθοδηγούμενες αεροπορικές βόμβες και 62 πυραύλους στις πόλεις και τις κοινότητές μας, οι περισσότεροι από αυτούς βαλλιστικοί πύραυλοι διαφόρων τύπων».

Νωρίτερα, η Μόσχα τέθηκε στο στόχαστρο 600 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), επίθεση ασυνήθιστα μεγάλου εύρους που προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Από τα 600 drones που ταυτοποιήθηκαν πως κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, 201 καταρρίφθηκαν στην περιοχή άμεσης εγγύτητας γύρω από την πόλη, διευκρίνισε ο αξιωματούχος στη ρωσική υπηρεσία μηνυμάτων Max καθώς η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις της βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, θέτοντας ιδίως στο στόχαστρο υποδομές ενέργειας ή ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Συνεχίζονται οι εκτελέσεις ανθρώπων επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο - Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετέφεραν ηλικιωμένη με ξαπλώστρα για να μη χάσει το πανηγύρι

12:15WHAT THE FACT

Πριν από 64 χρόνια ήταν μια άγονη έκταση: Σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνητά δάση του κόσμου

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Τουλάχιστον εννιά νεκροί από «πρωτοφανείς» σφοδρές βροχοπτώσεις στην πόλη Τσίμπα - Κατοικίες έχουν πλημμυρίσει, 1.200 αυτοκίνητα έχουν εγκαταλειφθεί

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νεοφυείς επιχειρήσεις: Προγράμματα ανοίγουν δρόμο σε χρηματοδότηση, mentoring και διεθνείς αγορές

11:32ΥΓΕΙΑ

Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου για τον ιό του Δυτικού Νείλου - Πρωτοφανής έξαρση, απαιτούνται μέτρα αυτοπροστασίας - SOS από τους ειδικούς

11:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφοδρές καταιγίδες και πλημμύρες πλήττουν την Ιντιάνα - Τουλάχιστον πέντε νεκροί - Δείτε βίντεο

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη δημιουργήθηκε σε βάρος του οδηγού ταξί

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος των Drones: Σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις σε Μόσχα και Κίεβο τα ξημερώματα

11:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες τριών ανηλίκων που έπιναν αλκοόλ και μέθυσαν

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Έπεσαν 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα - Πρωτοφανές μπουρίνι προκάλεσε τεράστιες ζημιές

10:55ΚΟΣΜΟΣ

«Να φύγουμε και να πάμε πού;» - Κάτοικοι της Υεμένης ζουν με τον φόβο ότι θα αναζωπυρωθεί ο πόλεμος

10:54ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις τις πυρκαγιές του αύριο με τη νοοτροπία του χθες»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκύρο: Δύο τα πύρινα μέτωπα στο νησί - Δώδεκα εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση - Νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε… ακινησία

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία: Γυναίκα έσωσε το σκυλάκι της, θυσιάζοντας την ζωή της

10:19TRAVEL

Από το Κεντάκι στην Ημαθία - Xημικός κάνει το χωράφι... τουριστικό προορισμό

10:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Στη Γερμανία ο Κωνσταντέλιας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:32ΥΓΕΙΑ

Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου για τον ιό του Δυτικού Νείλου - Πρωτοφανής έξαρση, απαιτούνται μέτρα αυτοπροστασίας - SOS από τους ειδικούς

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πλησιάζει η μέρα για το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Ο «νέος IRA» απειλεί με εμφύλιο πόλεμο αν δεν φύγουν όλοι οι μετανάστες

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Έπεσαν 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα - Πρωτοφανές μπουρίνι προκάλεσε τεράστιες ζημιές

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Έπεσε από τον 11ο όροφο για να σωθεί από τη φωτιά - Συγκλονίζει το βίντεο

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

10:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Στη Γερμανία ο Κωνσταντέλιας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Περιθώριο για ακόμα 6-7 ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος της χρονιάς»

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

10:19TRAVEL

Από το Κεντάκι στην Ημαθία - Xημικός κάνει το χωράφι... τουριστικό προορισμό

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση - Νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε… ακινησία

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κατήγγειλε τον εραστή της γυναίκας του για απαγωγή - Τελικά συνελήφθη για άδεια παραμονής

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετέφεραν ηλικιωμένη με ξαπλώστρα για να μη χάσει το πανηγύρι

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες θαυμαστές αποχαιρέτησαν την θρυλική Μπόνι Τάιλερ - Την Δευτέρα η κηδεία της τραγουδίστριας - Δείτε βίντεο

10:54ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις τις πυρκαγιές του αύριο με τη νοοτροπία του χθες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ