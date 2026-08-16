Σε απεργία οι εφοριακοί από τον προληπτικό έλεγχο από τη Δευτέρα

Snapshot Οι εφοριακοί θα απεργούν και θα απέχουν από τον προληπτικό έλεγχο από 17 έως 26 Αυγούστου.

Η απεργία προκλήθηκε λόγω υποστελέχωσης, ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής, υπερωριών χωρίς αμοιβή και επικίνδυνων συνθηκών εργασίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΥ ζητά διάλογο με τη διοίκηση της ΑΑΔΕ για την επίλυση των προβλημάτων.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων. Snapshot powered by AI

Σε απεργία προχωρούν οι εφοριακοί από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου, έπειτα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΥ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ: «Η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερωρίες, τα ακατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα κ.λπ., δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας (την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις !!!) αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους».

Η Ομοσπονδία καλεί τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ «να προσέλθει στον απαιτούμενο (και θεσμικά προβλεπόμενο) διάλογο για τηνεπίλυση των σοβαρών αυτών ζητημάτων».

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