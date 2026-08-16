Επιδόματα: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επιδόματα: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου
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  • Από 17 έως 21 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν 61.105.430,38 ευρώ σε 68.370 δικαιούχους από eΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.
  • Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 26.605.430,38 ευρώ για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας και εφάπαξ παροχές.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 34,5 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.
  • Ειδικά, 18 εκατ. ευρώ θα δοθούν για επιδόματα ανεργίας, 1,5 εκατ. ευρώ σε μητέρες για άδεια μητρότητας και 15 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
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Συνολικά 61.105.430,38 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους επιδομάτων από τις 17 έως και τις 21 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑκαι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι καταβολές αφορούν παροχές του e-ΕΦΚΑ, εφάπαξ ποσά, επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές της ΔΥΠΑ, καθώς και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

  • Από τον e-ΕΦΚΑ προγραμματίζονται συνολικά καταβολές ύψους 26.605.430,38 ευρώ.
  • Στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχήματος, καθώς και έξοδα κηδείας.
  • Παράλληλα, από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου, θα καταβληθούν 15 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

  • Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν πληρωμές συνολικού ύψους 34,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων.
  • Ειδικότερα, 18 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Επιπλέον, 1,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.200 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Τέλος, 15 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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