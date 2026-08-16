Easily App: Η ελληνική εφαρμογή που κάνει το διαδίκτυο πιο προσβάσιμο για όλους

Η εφαρμογή απευθύνεται σε κάθε χρήστη που επιθυμεί μια πιο άνετη εμπειρία ανάγνωσης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Easily App: Η ελληνική εφαρμογή που κάνει το διαδίκτυο πιο προσβάσιμο για όλους
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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  • Η Easily App είναι ελληνική εφαρμογή που βελτιώνει την προσβασιμότητα και την εμπειρία ανάγνωσης διαδικτυακού περιεχομένου, ειδικά για άτομα με δυσλεξία, ΔΕΠΥ και άλλες αναγνωστικές δυσκολίες.
  • Η εφαρμογή προσφέρει εξατομικευμένες ρυθμίσεις όπως προσαρμογή γραμματοσειράς, μεγέθους, χρωμάτων, λειτουργία text-to-speech και ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.
  • Δημιουργήθηκε από την Μαρία Τσιάνα βασισμένη σε προσωπική ανάγκη και απευθύνεται σε όλους που θέλουν πιο άνετη και προσβάσιμη ανάγνωση στο διαδίκτυο.
  • Η Easily App διατίθεται ως Web Accessibility Widget για οργανισμούς και ως Chrome Extension για ιδιώτες, επιτρέποντας εύκολη ενσωμάτωση και χρήση σε ιστοσελίδες.
  • Η προσβασιμότητα της εφαρμογής στοχεύει στην ισότητα και στην ενίσχυση της συμμετοχής όλων στην ψηφιακή κοινωνία χωρίς περιορισμούς.
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Το «Easily App», μια ελληνική καινοτόμος λύση ψηφιακής προσβασιμότητας, κάνει την ανάγνωση διαδικτυακού περιεχομένου πιο εύκολη, γρήγορη και άνετη για όλους. Πίσω από την εφαρμογή βρίσκεται η Μαρία Τσιάνα, η οποία μετέτρεψε μια προσωπική δυσκολία σε τεχνολογική λύση, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία πιο συμπεριληπτικού ψηφιακού περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή απευθύνεται σε κάθε χρήστη που επιθυμεί μια πιο άνετη εμπειρία ανάγνωσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα με δυσλεξία, ΔΕΠΥ ή άλλες αναγνωστικές δυσκολίες. Μέσα από εξατομικευμένες ρυθμίσεις, όπως προσαρμογή της γραμματοσειράς, του μεγέθους και των χρωμάτων, ανάγνωση κειμένου με φυσικές φωνές (text-to-speech) και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, η εφαρμογή βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία ανάγνωσης.

Από προσωπική ανάγκη η ιδέα για την εφαρμογή

Η δημιουργός της εφαρμογής, Μαρία Τσιάνα έχοντας κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης και καθώς εργάζεται και ως σύμβουλος Καινοτομίας και Επιχειρήσεων στο Δίκτυο Διάχυσης Τεχνολογίας «ΠΡΑΞΗ» του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η ιδέα για το Easily App γεννήθηκε από μια προσωπική μου ανάγκη». «Ως άτομο με δυσλεξία, αντιμετώπιζα δυσκολίες στην ανάγνωση μεγάλων κειμένων στο διαδίκτυο. Συχνά έκανα επιλογή του κειμένου με το ποντίκι για να μπορώ να παρακολουθώ καλύτερα την ανάγνωση, καθώς το βλέμμα μου προσπερνούσε σειρές ή ακόμη και ολόκληρες παραγράφους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρειάζεται να διαβάζω το ίδιο κείμενο πολλές φορές μέχρι να κατανοήσω πλήρως το περιεχόμενό του».

Από αυτή την προσωπική εμπειρία γεννήθηκε η ιδέα για μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν την εμπειρία ανάγνωσης στις δικές τους ανάγκες. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι «αν και η εφαρμογή δημιουργήθηκε με αφορμή τη δική μου εμπειρία, σήμερα απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν μια πιο εξατομικευμένη και προσβάσιμη εμπειρία ανάγνωσης στο διαδίκτυο, όπως άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες, ή οποιονδήποτε διαβάζει καθημερινά μεγάλες ποσότητες ψηφιακού περιεχομένου».

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Η προσβασιμότητα, επισημαίνει, αποτελεί πρωτίστως ζήτημα ισότητας και ίσων ευκαιριών.

«Η προσβασιμότητα σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνία»

«Για μένα, η προσβασιμότητα σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνία, χωρίς περιορισμούς είτε αυτοί είναι φυσικοί, είτε ψηφιακοί, είτε κοινωνικοί. Σχεδιάζοντας προϊόντα, υπηρεσίες και χώρους με γνώμονα την προσβασιμότητα, συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο δίκαιης, πιο συμπεριληπτικής και τελικά καλύτερης».

Η Easily App αποτελεί μετεξέλιξη του 3asyR, της πρώτης έκδοσης που είχε αναπτύξει η ίδια. Η νέα έκδοση διαθέτει ανανεωμένο σχεδιασμό, βελτιωμένη εμπειρία χρήσης και περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης. Διατίθεται τόσο ως Web Accessibility Widget για οργανισμούς που επιθυμούν να κάνουν τις ιστοσελίδες τους πιο προσβάσιμες και φιλικές προς τον χρήστη, όσο και ως Chrome Extension για ιδιώτες που θέλουν να βελτιώσουν την καθημερινή τους εμπειρία πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Στην περίπτωση των οργανισμών, το Web Accessibility Widget ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα με την προσθήκη ενός μόνο κώδικα (script). Οι επισκέπτες ενεργοποιούν το εργαλείο, επιλέγουν τις ρυθμίσεις που θέλουν και, με ένα κλικ σε οποιαδήποτε παράγραφο, το κείμενο προσαρμόζεται αυτόματα σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις, όπως η γραμματοσειρά, το μέγεθος του κειμένου και τα χρώματα, διευκολύνοντας την ανάγνωση και τη συγκέντρωση. Παράλληλα, μπορούν να ακούσουν το κείμενο μέσω Text-to-Speech, επιλέγοντας τη φωνή και την ταχύτητα ανάγνωσης, καθώς και να χρησιμοποιήσουν τον ενσωματωμένο ψηφιακό βοηθό AI Assistant για να απλοποιήσουν ένα δύσκολο κείμενο, να δημιουργήσουν περίληψη, να αναδείξουν τα βασικά σημεία ή να μεταφράσουν το περιεχόμενο. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας έχουν πρόσβαση σε πίνακα ελέγχου (dashboard) για την παραμετροποίηση του widget και την παρακολούθηση βασικών στατιστικών χρήσης.

Για τους ιδιώτες, η Chrome Extension λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, προσφέροντας τις ίδιες δυνατότητες εξατομίκευσης, ανάγνωσης με φυσικές φωνές και υποστήριξης μέσω AI.

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