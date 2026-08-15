Πάρος: «Μετανιώνω αλλά με βάρεσε πρώτος με το κράνος» – Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε

Snapshot Ο οδηγός ταξί στην Πάρο υποστηρίζει ότι δεν ξεκίνησε αυτός τη συμπλοκή, αλλά ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων που τον χτύπησε πρώτος με το κράνος.

Η διαμάχη προκλήθηκε από τη μακροχρόνια διαφωνία για τη χρήση της πιάτσας, όπου σύμφωνα με τον οδηγό επιτρέπεται μόνο η είσοδος ταξί, περιπολικών και ασθενοφόρων.

Ο οδηγός κατηγορεί τον υπάλληλο για προκλητική και εριστική συμπεριφορά, καθώς και για παράνομη στάθμευση ενοικιαζόμενων οχημάτων στην πιάτσα.

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με τη φυσική σύγκρουση, που καταγράφηκε σε βίντεο και οδήγησε στην άμεση απόλυση του οδηγού από τον ιδιοκτήτη του ταξί.

Ο οδηγός αναγνώρισε ότι οι εικόνες της συμπλοκής προκαλούν αρνητική εντύπωση για το νησί και τους επαγγελματίες του κλάδου. Snapshot powered by AI

Τη δική του εκδοχή για το άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού που σημειώθηκε στην Πάρο δίνει ο οδηγός ταξί, ο οποίος απολύθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο οδηγός υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη συμπλοκή, ισχυριζόμενος πως ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε στα χέρια του. «Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το κράνος. Με βάρεσε πρώτος και με έφτασε στο σημείο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως οι εικόνες αυτές προκαλούν πολύ κακή εντύπωση για το νησί και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Το παρασκήνιο της διαμάχης στην πιάτσα

Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν η μακροχρόνια διαμάχη για τη χρήση του χώρου της πιάτσας. Όπως υποστηρίζει, στη συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή επιτρέπεται η είσοδος αποκλειστικά σε ταξί, περιπολικά και ασθενοφόρα.

Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ο υπάλληλος της γειτονικής επιχείρησης στάθμευε συχνά εκεί «γουρούνες» ή υπεδείκνυε στους πελάτες να αφήνουν τα ενοικιαζόμενα οχήματα στην πιάτσα, εμποδίζοντας την ομαλή λειτουργία των ταξί και παρασύροντας και άλλους τουρίστες σε παράνομη στάθμευση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον εμπλεκόμενο ως «ιδιαίτερα προκλητικό και εριστικό» σε κάθε προσπάθεια συνεννόησης.

Το χρονικό της συμπλοκής και η απόλυση

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν η τοποθέτηση μιας «γουρούνας» στην πιάτσα άναψε τα αίματα. Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις, πριν ο οδηγός ταξί κινηθεί προς τον υπάλληλο, πιάνοντάς τον από τον λαιμό και ρίχνοντάς τον πάνω στο όχημα, ενώ ο υπάλληλος απαντά με χτυπήματα με το κράνος.

Η συμπλοκή έληξε με την παρέμβαση ψυχραιμότερων παριστάμενων, ενώ αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού, ο ιδιοκτήτης του ταξί προχώρησε στην άμεση καταγγελία της σύμβασης του οδηγού.

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