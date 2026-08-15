Νέος «πόλεμος» στη βασιλική οικογένεια: Ο Ουίλιαμ «κερδίζει» τις ΗΠΑ και ο Χάρι νιώθει απειλή

Το Ίδρυμα Royal Foundation συγκέντρωσε σχεδόν 12 εκατομμύρια δολάρια από τις ΗΠΑ, την ώρα που το Archewell των Σάσεξ αντιμετωπίζει αναταράξεις

Κυριάκος Κουζούμης

Νέος «πόλεμος» στη βασιλική οικογένεια: Ο Ουίλιαμ «κερδίζει» τις ΗΠΑ και ο Χάρι νιώθει απειλή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Royal Foundation του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον συγκέντρωσε 8,7 εκατομμύρια λίρες από Αμερικανούς δωρητές το 2025, που αντιστοιχεί στο 44% των συνολικών δωρεών.
  • Η αυξανόμενη παρουσία του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ στην αμερικανική αγορά προκαλεί εντάσεις με τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, που δραστηριοποιούνται ήδη εκεί.
  • Το περιβάλλον του Χάρι βλέπει την κίνηση του Ουίλιαμ ως ανταγωνιστική και προσωπική, ενώ η πλευρά του Ουίλιαμ τη θεωρεί στρατηγική επαγγελματική επέκταση χωρίς προσωπική αντιπαράθεση.
  • Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ εστιάζει σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το Earthshot Prize και συνεργασίες με προσωπικότητες του Χόλιγουντ για την προβολή του έργου του.
  • Η πλευρά του Ουίλιαμ εκφράζει δυσαρέσκεια επειδή ο Χάρι και η Μέγκαν ερμηνεύουν κάθε επιχειρηματικό βήμα ως προσωπική επίθεση.
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Νέες αναταράξεις στις σχέσεις των δύο αδελφών προκαλεί η οικονομική και δημοφιλής άνοδος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στην αμερικανική αγορά, πεδίο στο οποίο ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Daily Mail, το φιλανθρωπικό ίδρυμα του πριγκιπικού ζεύγους της Ουαλίας, Royal Foundation, συγκέντρωσε το περασμένο έτος 8,7 εκατομμύρια λίρες (σχεδόν 12 εκατομμύρια δολάρια) αποκλειστικά από Αμερικανούς δωρητές. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 44% των συνολικών δωρεών που έλαβε ο οργανισμός για το 2025. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται λίγους μόλις μήνες μετά τη σαρωτική αναδιάρθρωση και τις περικοπές προσωπικού στο ίδρυμα Archewell των Σάσεξ.

«Ανταγωνισμός» ή στρατηγική επέκταση

Πηγές από το περιβάλλον του Χάρι και της Μέγκαν υποστηρίζουν στο περιοδικό Closer ότι το ζευγάρι δυσκολεύεται να κατανοήσει την «επιμονή» του Ουίλιαμ να ενισχύσει τη σφαίρα επηροής του στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μια σκόπιμη κίνηση ανταγωνισμού. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η επιτυχία του διαδόχου του θρόνου στην αμερικανική ήπειρο προκαλεί εκνευρισμό στον Χάρι, ο οποίος αισθάνεται πως, παρά τη χιλιομετρική απόσταση, ο αδελφός του βρίσκει πάντα τρόπο να υπερισχύει.

Από την άλλη πλευρά, το περιβάλλον του πρίγκιπα Ουίλιαμ απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί προσωπικής αντιπαράθεσης. Ο 44χρονος διάδοχος εστιάζει στην ενίσχυση διεθνών πρωτοβουλιών, όπως το περιβαλλοντικό βραβείο Earthshot Prize, θεωρώντας τη συνεργασία με προσωπικότητες του Χόλιγουντ ως ένα φυσιολογικό εργαλείο για την προβολή του έργου του.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η πλευρά του Ουίλιαμ αντιμετωπίζει τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ ως αμιγώς επαγγελματική στρατηγική, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ο Χάρι και η Μέγκαν εκλαμβάνουν κάθε επιχειρηματικό βήμα ως προσωπική επίθεση.

*Με πληροφορίες από Closer

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