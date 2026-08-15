Φωτιά στη Σαμοθράκη - Ήχησε το 112
Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 18:20 στη Σαμοθράκη, στην περιοχή ανάμεσα στις Μακρυλιές και στον Ξηροπόταμο, στις νότιες πλαγές του όρους Σάος, με τις φλόγες να έχουν αναπτυχθεί σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, εθελοντές, καθώς και ισχυρές εναέριες δυνάμεις με 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σαμοθράκης.
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, με σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
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