Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

Snapshot Η Ιρανή φοιτήτρια Ahoo Daryaei διαμαρτυρήθηκε στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης αφαιρώντας τα ρούχα της μετά από επίθεση της αστυνομίας Ηθικής λόγω του χιτζαμπ της.

Το καθεστώς την χαρακτήρισε «ψυχικά άρρωστη», την έβαλε σε ψυχιατρική πτέρυγα και την ανάγκασε να λαμβάνει αντιψυχωσικά φάρμακα υπό παρακολούθηση.

Η οικογένειά της και ο πρώην σύζυγός της χρησιμοποιήθηκαν για να τη «βεβαιώσουν» ως ψυχικά ασθενή, ώστε να δικαιολογηθεί η κράτησή της.

Η Daryaei συνεχίζει να λαμβάνει μηνιαίες ενέσεις ψυχιατρικών φαρμάκων, με τον κίνδυνο νέας σύλληψης αν σταματήσει τη θεραπεία.

Η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης αρνήθηκε τον βίαιο χαρακτήρα της σύλληψης και υποστήριξε ότι η δράση της φοιτήτριας δεν σχετίζεται με τον ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας. Snapshot powered by AI

H Ιρανή φοιτήτρια, η Ahoo Daryaei στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης & Έρευνας της Τεχεράνης, προκάλεσε αίσθηση τον Νοέμβριο του 2024 στην παγκόσμια κοινή γνώμη για την τόλμη και το θάρρος της να αντιταχθεί στο καθεστώς με μία παρακινδυνευμένη ενέργεια.

Όταν δέχθηκε επίθεση από την αστυνομία Ηθικής επειδή το χιτζάμπ της έπεσε και φάνηκαν τα μαλλιά της, σκίζοντάς της τα ρούχα της, εκείνη τα έβγαλε και στάθηκε όρθια μόνο με τα εσώρουχα, περπατώντας στο προαύλιο του πανεπιστημίου.

Η Daryaei μητέρα δύο παιδιών έγινε viral, αλλά αυτή η ατρόμητη πράξη ανταρσίας της θα της κόστιζε ακριβά.

⚡️A student, Ahoo Daryaei at Iran’s University of Science & Research was accosted by Islamic Regime morality police for showing her hair beneath her hijab.



They tore her clothes and they attacked her. So in protest she took her clothes off and stood in the square in nothing but… pic.twitter.com/8UF2S272bD — Make Europe Great Again - M.E.G.A (@ScaryEurope) July 31, 2026

Οι ιρανικές αρχές τη χαρακτήρισαν «άρρωστη», ώστε να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά της και στη συνέχεια, την έβαλαν σε ψυχιατρική πτέρυγα.

Μία στενή της φίλη, καθώς δεν υπάρχουν πολλά για την τύχη της γυναίκας έκτοτε, σε συνέντευξή της στη Daily Mail, αποκαλύπτει τα όσα εξακολουθεί να βιώνει ακόμα και σήμερα.

Επειδή το βίντεο προκάλεσε παγκόσμια προσοχή, το ιρανικό καθεστώς επέλεξε να τη χαρακτηρίσει «ψυχικά άρρωστη» και την έδεσε με τη βία σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, χορηγώντας της φάρμακα.

Όπως λέει η φίλη της «η αστυνομία επισκεπτόταν τότε την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών της, και τους απειλούσε. Έδειχναν ότι είχαν εξουσία πάνω της». «Στη συνέχεια επισκέφτηκαν τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος αναγκάστηκε να δηλώσει ότι είχε ψυχικά προβλήματα. «Το σχέδιο του καθεστώτος ήταν, επειδή ένα βίντεο με τα γεγονότα είχε γίνει viral, να την αναγκάσουν να παραδεχτεί ότι ήταν άρρωστη και ότι αυτό το επεισόδιο οφειλόταν στα ψυχικά της προβλήματα. «Μπορούσαν να την αναγκάσουν να το πει αυτό μέσω της οικογένειάς της.»

Με την «επιβεβαίωση» του πρώην συζύγου της, η Daryaei λύθηκε από το νοσοκομειακό της κρεβάτι και αφέθηκε ελεύθερη μετά από 18 ημέρες. Οι ιρανικές αρχές της είπαν ότι «θα την παρακολουθούσαν και θα παρακολουθούσαν το τηλέφωνό της», ανέφερε η φίλη της, ενώ έπρεπε να παίρνει αντιψυχωσικά φάρμακα – και να τα πληρώνει από την ασφάλειά της. Η παρακολούθηση της Daryaei, όπως διηγήθηκε η φίλη της, έφτασε σε τέτοιο σημείο που οι αξιωματούχοι παρατήρησαν ότι δεν έπαιρνε τα φάρμακα, αφού «περπατούσε κανονικά» – η δράση των φαρμάκων θα την έκανε να φαίνεται ζαλισμένη. Η Daryaeiαναγκάζεται πλέον να λαμβάνει μηνιαίες ενέσεις ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας, οι οποίες χορηγούνται από γιατρούς για να διασφαλιστεί ότι το παίρνει.

«Η οικογένειά της είπε ότι είναι καλύτερο για εκείνη να κάνει αυτές τις ενέσεις με την ετικέτα της ψυχικής ασθένειας, παρά να κρεμαστεί, να φυλακιστεί ή να βασανιστεί», περιέγραψε η φίλη της. «Αυτός είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός τώρα. «Ρώτησε τον γιατρό τι θα συνέβαινε αν σταματούσε να κάνει τις ενέσεις, και της είπαν ότι θα την συλλάμβαναν και θα την έβαζαν ξανά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, δεμένη».

Σήμερα, σε ηλικία 32 ετών, και ως φοιτήτρια κλωστοϋφαντουργίας σε άλλο πανεπιστήμιο, Daryaei λέγεται ότι αναλογίζεται τον λόγο πίσω από τη διαμαρτυρία της υπό δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. «Το βασικό θέμα ήταν, πρώτα απ’ όλα, ότι δεν της άρεσε ο τρόπος με τον οποίο την τραβούσαν, και ο τρόπος με τον οποίο της φερόντουσαν μόνο και μόνο για ένα μαντίλι. Αυτό την έκανε να σκεφτεί: “Ας κάνω κάτι περισσότερο, ώστε να αξίζει όλο αυτό το τράβηγμα και το να με κάνουν να νιώθω τόσο ασήμαντη και προφανώς πληγωμένη. Ας αντισταθώ με τρόπο που να είναι ισάξιος με αυτό που μου επιβάλλουν”», είπε η φίλη της.

«Και μετά από αυτό, προφανώς ο σκοπός ήταν να δείξει ότι έχει τον έλεγχο του σώματός της, των δικών της επιλογών, και αυτό ήταν που προσπαθούσε να δείξει κατά κάποιον τρόπο στο τέλος.«Σαν να έλεγε: “Ξέρετε κάτι; Αυτή είμαι εγώ. Αυτό είναι το σώμα μου. Αυτή είναι η ζωή μου. Και ξέρετε, αν θέλω να περπατήσω με μπικίνι, θα περπατήσω με μπικίνι”».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, Φατέμε Μοχατζεράνι, αρνήθηκε τότε τόσο τον βίαιο χαρακτήρα της σύλληψής της όσο και οποιαδήποτε σύνδεση του περιστατικού με τον ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας.«Το ζήτημα ήταν στην πραγματικότητα κάτι άλλο», είπε, επισημαίνοντας ότι «αυτό το επίπεδο γυμνότητας δεν γίνεται αποδεκτό πουθενά».