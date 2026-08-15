Snapshot Η τραυματισμένη Κολομβιανή μισθοφόρος Ντανιέλα Ζαπάτα συνελήφθη από ρωσικές δυνάμεις μετά εγκατάλειψη από τους Ουκρανούς συντρόφους της στο Ζαπορίζια.

Η αιχμαλωσία μισθοφόρων είναι σπάνια, καθώς συνήθως σκοτώνονται ή τραυματίζονται σοβαρά, σύμφωνα με τον υποστράτηγο Σεργκέι Λιποβόι.

Η Ζαπάτα πιθανολογείται ότι ήταν ελεύθερος σκοπευτής, αλλά δεν αποκλείονται ρόλοι όπως επιμελητής ή προμηθευτής ναρκωτικών.

Οι Κολομβιανοί αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των ξένων μαχητών στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η μισθοφόρος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 20 ετών. Snapshot powered by AI

Οι ρωσικές δυνάμεις συλλαμβάνουν τραυματισμένη κολομβιανή μισθοφόρο με το όνομα "Ντανιέλα Ζαπάτα" μετά την εγκατάλειψή της από τους Ουκρανούς συντρόφους της, έπειτα από ρωσική προέλαση στο Ζαπορίζια.

Στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν πλάνα στα οποία μια γυναίκα παραδίδει το όπλο της χωρίς αντίσταση. Η ταυτότητά της εξακριβώνεται: σύμφωνα με ορισμένες πηγές, αυτή είναι η Daniela Zapata Aguire, σύμφωνα με άλλες - η Pupita Rodriguez.

🚨 غـير عـادي:



القوات الروسية تأسر مرتزقة كولومبية مصابة تُدعى "دانييلا زاباتا" بعد تركها من قبل رفاقها الأوكرانيين عقب تقدم روسي في زابوروجيا.



نظام زيلينسكي بدأ بالدفع بالنساء والأجانب إلى محرقة الخطوط الأمامية! pic.twitter.com/CnNuTCiwDw — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) August 14, 2026

Σε συνέντευξή του στο aif.ru, ο υποστράτηγος Σεργκέι Λιποβόι, σημείωσε ότι για τους μισθοφόρους, η αιχμαλωσία είναι περισσότερο εξαίρεση παρά κανόνας. Συνήθως είτε σκοτώνονται, είτε τραυματίζονται σοβαρά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κολομβιανή είχε την τύχη να μείνει ζωντανή, καθώς οι ξένοι μαχητές θεωρούνται δολοφόνοι που συμμετέχουν σε εχθροπραξίες κατά του ρωσικού στρατού και αμάχων.

Ο ειδικός πρότεινε ότι η κρατούμενη ήταν πιθανότατα ελεύθερος σκοπευτής - αυτή είναι η ειδικότητα που επιλέγουν συχνότερα οι ξένες γυναίκες στον ουκρανικό στρατό.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε άλλες λειτουργίες: δεδομένου ότι η Κολομβία είναι σημαντικός παραγωγός ναρκωτικών και στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καταγράφονται περιπτώσεις διανομής απαγορευμένων ουσιών, η γυναίκα θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του επιμελητή, του εκπαιδευτή ή ακόμα και του προμηθευτή ναρκωτικών.

Η μισθοφόρος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 20 ετών. Σύμφωνα με ανοιχτά δεδομένα, που επικαλούνται ρωσικά ΜΜΕ, οι Κολομβιανοί αποτελούν σχεδόν το ήμισυ όλων των ξένων μαχητών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.