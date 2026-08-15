Σαν σήμερα, ο τορπιλισμός της «Έλλης» - Το αφιέρωμα του ΓΕΣ, δείτε εικόνες

«Πρός διατήρησιν ἀκμαίου τοῦ ἑλληνικοῦ φρονήματος καί τῆς θρησκευτικῆς πίστεως, ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός διέταξε, παρά τήν βύθισιν τοῦ εὔδρομου, νά μή ματαιωθῆ ἡ λιτανεία, ἤτις πράγματι ἐτελέσθη πάνδημος καί κατανυκτική»

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Σαν σήμερα, ο τορπιλισμός της «Έλλης» - Το αφιέρωμα του ΓΕΣ, δείτε εικόνες
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Ακολουθεί το αφιέρωμα του ΓΕΣ για τον τορπιλισμό της «Έλλης», στις 15 Αυγούστου του 1940.

Tον Ιούνιο του 1940, στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιταλία ανήκε στις Δυνάμεις του Άξονα. O δικτάτορας Μπενίτο Μουσσολίνι (BenitoMussolini) επιθυμούσε την αναβίωση του μεγαλείου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ύστερα από την κατάκτηση της Λιβύης, της Αιθιοπίας και της Αλβανίας, ο επόμενος στόχος ήταν η Ελλάδα. Η μετακίνηση στα μέσα του Αυγούστου ισχυρών ιταλικών δυνάμεων προς τα ελληνικά σύνορα φανέρωνε τις προθέσεις του, τις οποίες άρχισε να πραγματοποιεί με τη διεξαγωγή μικρής κλίμακας επιθέσεων σε ελληνικά λιμάνια και πλοία, με αποκορύφωμα τον τορπιλισμό της «Έλλης».

Στις 06:30 της 12ης Ιουλίου, τρία ιταλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα προσέβαλαν με βόμβες και πολυβόλα το βοηθητικό πλοίο του Ελληνικού Ναυτικού «Ωρίων», της υπηρεσίας των φάρων, κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του φάρου της Γραμβούσας στον κόλπο του Κισσάμου στη δυτική Κρήτη. Τα ίδια αεροπλάνα επιτέθηκαν στη συνέχεια και κατά του αντιτορπιλικού «Ύδρα», το οποίο είχε πάρει διαταγή να σπεύσει σε βοήθεια του παραπάνω σκάφους.

Στις 06:50 της 30ής Ιουλίου, ιταλικό αεροπλάνο, προερχόμενο από τα Δωδεκάνησα και ιπτάμενο πάνω από τον κόλπο της Κορίνθου, έριξε τέσσερις βόμβες κατά των ελληνικών αντιτορπιλικών «Βασιλεύς Γεώργιος» και «Βασίλισσα Όλγα», καθώς και κατά δύο ελληνικών υποβρυχίων, που βρίσκονταν μέσα στον λιμένα της Ναυπάκτου. Η χημική ανάλυση θραυσμάτων των παραπάνω βομβών απέδειξε ότι αυτές ανήκαν στο ίδιο είδος βομβών με τις οποίες προσβλήθηκε στις 12 Ιουλίου 1940 και το αντιτορπιλικό «Ύδρα».

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Η διαταγή για τον τορπιλισμό της «Έλλης» δόθηκε από τον Ιταλό Διοικητή των Δωδεκανήσων Τσέζαρε Μαρία Ντε Βέκκι (Cesare Maria de Vecchi), ηγετικό στέλεχος του Φασιστικού Κόμματος της Ιταλίας και πρέπει να ήταν σε γνώση του Ιταλού δικτάτορα Μουσσολίνι. Το ιταλικό υποβρύχιο «Ντελφίνο» με Διοικητή τον Υποπλοίαρχο ΤζιουζέπεΑϊκάρντι (GiuseppeAicardi) ξεκίνησε από τη ναυτική βάση στο Παρθένι της Λέρου το βράδυ της 14ης Αυγούστου, με αποστολή να πλήξει εχθρικά πλοία σε Τήνο και Σύρο και στη συνέχεια να αποκλείσει τη Διώρυγα της Κορίνθου. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου το ιταλικό υποβρύχιο βρέθηκε έξω από το λιμάνι της Τήνου «εν καταδύσει», με σκοπό να τορπιλίσει τα επιβατικά πλοία «Έλσα» και «Έσπερος», που μετέφεραν προσκυνητές, τα οποία όμως οι Ιταλοί θεωρούσαν οπλιταγωγά. Τότε εμφανίστηκε το καταδρομικό «Έλλη», που κατέπλεε στην Τήνο για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης.

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Ήταν πολεμικό πλοίο που ανήκε στον στόλο του Ελληνικού Ναυτικού. Πήρε το όνομά του από την ναυμαχία της Έλλης που είχε λάβει χώρα στη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Τα καταδρομικά ήταν πολεμικά πλοία διαφόρων μεγεθών, μεγάλης ταχύτητας και ελαφρύτερου οπλισμού σε σχέση με τα θωρηκτά, τα οποία σταδιακά εκτόπισαν.

Την 15η Αυγούστου το παραπάνω εκτοπίσματος 2.115 τόνων και με πλήρωμα 232 ανδρών πλοίο, ενώ βρισκόταν στον όρμο της νήσου Τήνου, δέχτηκε αιφνιδιαστικό πλήγμα με τορπίλες και στις 0945 της ίδιας ημέρας καταβυθίστηκε, με απώλειες 8 νεκρούς και 26 τραυματίες από το πλήρωμά του.

«Πρός διατήρησιν ἀκμαίου τοῦ ἑλληνικοῦ φρονήματος καί τῆς θρησκευτικῆς πίστεως, ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός διέταξε, παρά τήν βύθισιν τοῦ εὔδρομου, νά μή ματαιωθῆ ἡ λιτανεία, ἤτις πράγματι ἐτελέσθη πάνδημος καί κατανυκτική».

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Η εγκληματική αυτή ιταλική ενέργεια βύθισε σε θλίψη ολόκληρη την Ελλάδα και διέγειρε τα αισθήματα του πατριωτισμού, της τιμής και της αξιοπρέπειας ενώ ταυτόχρονα μεγάλωσε το μίσος κατά των εγκληματιών, οι οποίοι επέλεξαν την ημέρα της μεγάλης γιορτής του Χριστιανισμού για το ανόσιο αυτό έργο τους. Παράλληλα, ο τορπιλισμός εξέγειρε τον παγκόσμιο Τύπο, ο οποίος στιγμάτισε την πράξη αυτή. Ακόμη και οι γερμανικές εφημερίδες εκφράστηκαν με συμπάθεια προς την Ελλάδα. Η ιταλική κυβέρνηση θορυβήθηκε και αυτή από τον δυσμενή αντίκτυπο στην παγκόσμια κοινή γνώμη και προσπάθησε να ελαφρύνει τη θέση της, παρουσιάζοντας τον τορπιλισμό του «Έλλη» ως έργο της Αγγλίας, η οποία δήθεν αποσκοπούσε να αναστατώσει τα Βαλκάνια και να δηλητηριάσει τις ελληνοϊταλικές σχέσεις.

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