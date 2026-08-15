Απίστευτη πρόταση επιστήμονα: Προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένας ολόκληρος πλανήτης ως διαστημόπλοιο

Τι θα γινόταν αν ένα διαστημόπλοιο δεν χρειαζόταν να κατασκευαστεί ποτέ; Αν, αντί να φτιάξει ένας προηγμένος πολιτισμός ένα τεράστιο σκάφος για να μεταφέρει ανθρώπους και προμήθειες επί εκατοντάδες χρόνια, μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ολόκληρο πλανήτη ως «όχημα»;

Αυτό ακριβώς εξετάζει μια ιδιαίτερα τολμηρή επιστημονική υπόθεση της ερευνήτριας Irina K. Romanovskaya, η οποία δημοσιεύτηκε στο International Journal of Astrobiology. Η ιδέα ονομάζεται «Cosmic Hitchhikers» και βασίζεται σε ένα πραγματικό αστρονομικό φαινόμενο: τους περιπλανώμενους πλανήτες που κινούνται στο διάστημα χωρίς να βρίσκονται σε τροχιά γύρω από κάποιο άστρο.

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