Απίστευτη πρόταση επιστήμονα: Προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένας ολόκληρος πλανήτης ως διαστημόπλοιο
Η υπόθεση Cosmic Hitchhikers εξετάζει το ενδεχόμενο εξωγήινοι πολιτισμοί να χρησιμοποιούν περιπλανώμενους πλανήτες για να μετακινούν πληθυσμούς και πόρους από το ένα άστρο στο άλλο.
Τι θα γινόταν αν ένα διαστημόπλοιο δεν χρειαζόταν να κατασκευαστεί ποτέ; Αν, αντί να φτιάξει ένας προηγμένος πολιτισμός ένα τεράστιο σκάφος για να μεταφέρει ανθρώπους και προμήθειες επί εκατοντάδες χρόνια, μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ολόκληρο πλανήτη ως «όχημα»;
Αυτό ακριβώς εξετάζει μια ιδιαίτερα τολμηρή επιστημονική υπόθεση της ερευνήτριας Irina K. Romanovskaya, η οποία δημοσιεύτηκε στο International Journal of Astrobiology. Η ιδέα ονομάζεται «Cosmic Hitchhikers» και βασίζεται σε ένα πραγματικό αστρονομικό φαινόμενο: τους περιπλανώμενους πλανήτες που κινούνται στο διάστημα χωρίς να βρίσκονται σε τροχιά γύρω από κάποιο άστρο.
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