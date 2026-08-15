Ένα κτίριο «λήγει» στα 50; Τι λέει γνωστός αρχιτέκτονας και τι προβλέπουν οι κανονισμοί

Τα 50 χρόνια θεωρούνται η ελάχιστη διάρκεια ζωής για τις συνήθεις κτιριακές κατασκευές, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ένα κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί όταν συμπληρώσει μισό αιώνα.

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Ένα κτίριο «λήγει» στα 50; Τι λέει γνωστός αρχιτέκτονας και τι προβλέπουν οι κανονισμοί
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Η διάρκεια ζωής ενός κτιρίου είναι ένα θέμα που προκαλεί συχνά τόσο συζητήσεις όσο και σύγχυση. Η νομοθεσία ορίζει ελάχιστη διάρκεια ζωής 50 ετών για τις συνήθεις κτιριακές κατασκευές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μετά την πάροδο αυτής της περιόδου το κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί.

Η νομοθεσία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου. Σημαντικό ρόλο παίζουν η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, ο σωστός σχεδιασμός, ένα αρχιτεκτονικό έργο προσαρμοσμένο στις συνθήκες του εδάφους και το κλίμα της περιοχής, καθώς και η σωστή εκτέλεση της κατασκευής και οι φυσικές καταστροφές.

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