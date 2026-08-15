Λίβανος: Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό

Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν ισραηλινά αεροπλάνα έπληξαν ένα σπίτι στο χωριό Ανσάρ

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Λίβανος: Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό
ΚΟΣΜΟΣ
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Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ την αυγή στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν ισραηλινά αεροπλάνα έπληξαν ένα σπίτι στο χωριό Ανσάρ, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Το πλήγμα είναι μία από τις φονικότερες επιθέσεις στον Λίβανο εβδομάδες αφότου η χώρα συμφώνησε σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο με το Ισραήλ έπειτα από μεσολάβηση των ΗΠΑ. Το πλαίσιο προβλέπει την παραμονή ισραηλινών στρατευμάτων στον κατεχόμενο νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και να αναλάβει τον έλεγχο ο στρατός του Λιβάνου. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση απέρριψε τους όρους αυτούς χαρακτηρίζοντάς τους παράδοση.

"Το πλαίσιο συμφωνίας... είναι μια ισραηλινή εντολή γραμμένη με ισραηλινό μελάνι πάνω στην οποία υπέγραψαν οι αρχές του Λιβάνου", δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σε ομιλία χθες Παρασκευή.

Σε ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε υποδομές της Χεζμπολάχ στη διάρκεια της νύχτας σε μια ζώνη ασφαλείας, όπως τη χαρακτήρισε, στον νότιο Λίβανο, απαντώντας σε ενέργειες εναντίον των στρατιωτών του.

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε μια λωρίδα γης στον νότιο Λίβανο κατά τον πόλεμο με τη Χεμπολάχ νωρίτερα φέτος που πυροδοτήθηκε όταν η οργάνωση εκτόξευσε πυρά στο Ισραήλ δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το Ισραήλ λέει ότι θα κρατήσει τις δυνάμεις του εκεί για να προστατεύσει από άλλες επιθέσεις το βόρειο Ισραήλ

Σε επίσκεψη στον νότιο Λίβανο την Πέμπτη ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές που ελέγχει μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

Αξιωματούχος του Στείτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι μια μόνιμη παρουσία του ισραηλινού στρατού στην περιοχή δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία με την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο αφότου ξεκίνησε ο νέος γύρος εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου.

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