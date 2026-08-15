Η εξοχική κατοικία με τη σεζόν γίνεται ολοένα και πιο δυσεύρετη

Η διαθεσιμότητα κατοικιών που προσφέρονται για μίσθωση ολόκληρης της θερινής περιόδου εκτιμάται ότι έχει μειωθεί κατά περίπου 70% έως 80% σε σχέση με πριν από 10-15 χρόνια, καθώς η αγορά προσαρμόζεται στις νέες τάσεις αξιοποίησης των εξοχικών ακινήτων.

Η μίσθωση εξοχικής κατοικίας για ολόκληρη τη θερινή περίοδο αποτελούσε επί δεκαετίες μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ελληνικών οικογενειών. Για πολλούς κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων, η ενοικίαση μιας κατοικίας από τα τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου αποτελούσε έναν οικονομικό τρόπο διακοπών, επιτρέποντας στην οικογένεια να περνά σχεδόν ολόκληρο το καλοκαίρι κοντά στη θάλασσα.

Η συγκεκριμένη μορφή μίσθωσης εξυπηρετούσε κυρίως οικογένειες της Αττικής, οι οποίες επέλεγαν παραθαλάσσιες περιοχές όπως το Πόρτο Ράφτη, η Ανάβυσσος, η Σαρωνίδα, το Λαγονήσι, η Βάρκιζα, η Ραφήνα, η Νέα Μάκρη και η Αρτέμιδα, ώστε ο ένας ή και οι δύο γονείς να μπορούν να μετακινούνται καθημερινά προς την εργασία τους. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα δημοφιλείς παρέμεναν και οι παραθαλάσσιοι προορισμοί του Κορινθιακού κόλπου, όπως το Λουτράκι, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένι και το Λέχαιο.

Βασικό κριτήριο επιλογής παρέμενε πάντοτε η σχετικά μικρή απόσταση από τη μόνιμη κατοικία, ώστε η μετακίνηση να είναι εύκολη και οικονομική.

Τα τελευταία όμως χρόνια η αγορά έχει αλλάξει ριζικά.

Η ανάπτυξη των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση και οι υψηλότερες αποδόσεις που μπορούν να επιτύχουν οι ιδιοκτήτες έχουν μεταβάλει σημαντικά τον τρόπο εκμετάλλευσης των εξοχικών κατοικιών.

Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες επιλέγουν είτε να διαχειρίζονται μόνοι τους τα ακίνητά τους μέσω ψηφιακών πλατφορμών είτε να αναθέτουν τη διαχείρισή τους σε εξειδικευμένες εταιρείες. Η δυνατότητα πολλαπλών κρατήσεων μέσα στην ίδια τουριστική περίοδο, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες ημερήσιες αποδόσεις, καθιστά τη βραχυχρόνια μίσθωση σημαντικά πιο ελκυστική από την παραδοσιακή εποχική μίσθωση.

Πριν από δεκαπέντε χρόνια, ο ιδιοκτήτης μιας εξοχικής κατοικίας αναζητούσε έναν αξιόπιστο ενοικιαστή για ολόκληρο το καλοκαίρι, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό εισόδημα χωρίς ιδιαίτερη ενασχόληση. Σήμερα, το ίδιο ακίνητο μπορεί να μισθωθεί δεκάδες φορές μέσα σε μία σεζόν, αποφέροντας υψηλότερα συνολικά έσοδα. Η αλλαγή αυτή έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών που προσφέρονται αποκλειστικά για θερινή μίσθωση.

Έως και 80% λιγότερα εξοχικά για μίσθωση με τη σεζόν

Με βάση την εικόνα της αγοράς και τη διαχρονική παρακολούθηση των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών με τη σεζόν, εκτιμάται ότι η διαθεσιμότητα κατοικιών που προσφέρονται για μίσθωση ολόκληρης της θερινής περιόδου έχει μειωθεί κατά περίπου 70%-80% σε σχέση με πριν από 10 έως 15 χρόνια.

Σε ιδιαίτερα δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς της Αττικής, της Κορινθίας και αρκετών νησιωτικών περιοχών, η μείωση εκτιμάται ότι ξεπερνά ακόμη και το 80%, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων κατοικιών έχει στραφεί στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Με απλά λόγια, εάν πριν από δεκαπέντε χρόνια υπήρχαν περίπου 100 κατοικίες διαθέσιμες για ολόκληρη τη θερινή περίοδο σε έναν δημοφιλή προορισμό, σήμερα εκτιμάται ότι παραμένουν διαθέσιμες μόλις 20 έως 30.

Η αυξημένη ζήτηση συναντά μια ολοένα και πιο περιορισμένη προσφορά

Σε αντίθεση με όσα θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, η εποχική μίσθωση δεν περιορίζεται επειδή μειώθηκε η ζήτηση.

Αντίθετα, η ζήτηση από ελληνικές οικογένειες παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η προσφορά.

Οι ιδιοκτήτες έχουν πλέον περισσότερες επιλογές αξιοποίησης του ακινήτου τους και, στις περισσότερες περιπτώσεις, μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Παράλληλα, η σημαντική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση για καταλύματα, ενισχύοντας την τάση μεταφοράς εξοχικών κατοικιών από την εποχική στη βραχυχρόνια αγορά.

Η εικόνα της αγοράς το καλοκαίρι του 2026

Σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία, η εύρεση εξοχικής «οικονομικής» κατοικίας με τη σεζόν είναι πλέον δυσκολότερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ οι ζητούμενες τιμές παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή, το μέγεθος του ακινήτου, την απόσταση από τη θάλασσα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στην Αττική, διαμέρισμα 95 τ.μ. στο Πόρτο διατίθεται προς 1.350€. Ενώ, στην Ανάβυσσο, διαμέρισμα 75 τ.μ. μισθώνεται προς 1.200€, στη Σαρωνίδα αντίστοιχη κατοικία 50 τ.μ. επίσης προς 1.200€, ενώ στο Λαγονήσι μονοκατοικία 250 τ.μ. διατίθεται προς 3.300€ τον μήνα.

Στην Κορινθία, studio 25 τ.μ. στο Λουτράκι προσφέρεται προς 750€ τον μήνα, ενώ διαμέρισμα 60 τ.μ. διατίθεται προς 3.800€ για ολόκληρη την τρίμηνη θερινή περίοδο. Στο Κιάτο κατοικία 78 τ.μ. ζητείται προς 700€ τον μήνα, στο Ξυλόκαστρο κατοικία 70 τ.μ. προς 630€, ενώ στην Κάτω Αλμυρή κατοικία 75 τ.μ. προσφέρεται προς 2.000€ μηνιαίως.

Στην Πελοπόννησο, οι ζητούμενες τιμές κυμαίνονται από 800€ τον μήνα για διαμέρισμα στο Τολό έως 1.600€ για μονοκατοικία στη Στούπα, ενώ στην Παραλία Βέργας της Καλαμάτας μεγάλη μεζονέτα 190 τ.μ. προσφέρεται προς 2.300€ τον μήνα.

Στη Χαλκιδική, οι τιμές κινούνται από περίπου 1.000€ στη Νέα Καλλικράτεια έως 1.900€ στη Χανιώτη, ενώ στα νησιά οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Στην Πάρο κατοικία 75 τ.μ. ζητείται προς 2.500€ τον μήνα, στη Νάξο προς 1.900€, στη Λευκάδα προς 2.000€, στην Κεφαλονιά προς 2.200€ και στην Κέρκυρα προς 2.300€.

Η εποχική μίσθωση παύει να αποτελεί «low budget» επιλογή

Η εποχική μίσθωση εξοχικής κατοικίας δεν αποτελεί πλέον τη χαμηλού κόστους λύση που γνώριζαν οι ελληνικές οικογένειες πριν από μία δεκαετία.

Οι αυξημένες ζητούμενες τιμές, η περιορισμένη διαθεσιμότητα και η έντονη δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν μεταβάλει πλήρως τα δεδομένα της αγοράς.

Για πολλές οικογένειες, η ενοικίαση εξοχικής κατοικίας για ολόκληρη τη θερινή περίοδο γίνεται πλέον ολοένα και πιο δύσκολη, όχι επειδή μειώθηκε το ενδιαφέρον τους, αλλά επειδή μειώθηκαν σημαντικά οι διαθέσιμες επιλογές.

Μια αγορά που αλλάζει χαρακτήρα

Η αγορά της εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια νέα φάση εξέλιξης, ακολουθώντας τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο στον τουρισμό όσο και στις προτιμήσεις των ιδιοκτητών και των επισκεπτών.

Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει πλέον αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στην αξιοποίηση των εξοχικών κατοικιών, αποτελώντας για πολλούς ιδιοκτήτες μία εναλλακτική επιλογή με μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής στη ζήτηση της αγοράς. Παράλληλα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα αξιόλογο τμήμα ιδιοκτητών που επιλέγει τη μίσθωση με τη σεζόν, κυρίως αναζητώντας μια πιο σταθερή σχέση με τον ενοικιαστή και μια διαφορετική φιλοσοφία διαχείρισης του ακινήτου.

Ωστόσο, η εικόνα που καταγράφεται το καλοκαίρι του 2026 δείχνει ότι οι κατοικίες που διατίθενται για ολόκληρη τη θερινή περίοδο είναι πλέον αισθητά λιγότερες σε σχέση με μία δεκαετία πριν, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές για τις ελληνικές οικογένειες που επιθυμούν να μισθώσουν εξοχική κατοικία για δύο, τρεις ή και τέσσερις μήνες.

Η εποχική μίσθωση εξακολουθεί να αποτελεί ένα διαχρονικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς κατοικίας, όμως λειτουργεί πλέον σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, όπου οι ανάγκες του τουρισμού, οι νέες μορφές αξιοποίησης των ακινήτων και οι οικονομικές επιλογές των ιδιοκτητών διαμορφώνουν ένα νέο ισοζύγιο μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.