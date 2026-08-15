Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται από τα λιμάνια της Αττικής - Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 13:00

Απαγορευτικό απόπλου ισχύει για τα λιμάνια της Αττικής μέχρι τις 13:00, ωστόσο κάποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

Ακολουθούν οι απόπλους/αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με εκτιμώμενη κίνηση επιβατών όπως είναι διαμορφωμένη μέχρι στιγμής.

Λόγω έντονων και μεταβαλλόμενων καιρικών φαινομένων θα ακολουθήσει και νεότερη ενημέρωση.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΤΖΕΛΕΠΗ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 15-08-2026

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 19 ΕΠΙΒ: 15.347

Δεν θα εκτελεστούν λόγω των καιρικών συνθηκών το δρομολόγια των: ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ προς ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ SUPER SPEED JET 4 προς ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 32 (Ε/Γ – Υ/Γ) ΚΑΙ 22 (Ε/Γ –Ο/Γ) ΕΠΙΒ: 2.662 (Ε/Γ – Υ/Γ) ΚΑΙ 3.884 (Ε/Γ –Ο/Γ) = 6.546

ΡΑΦΗΝΑ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):

Ισχύει απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 13:00 Θα εκτελεστούν κανονικά τα δρομολόγια προς Μαρμάρι στις 8.30, 12.00 και 18.00

ΛΑΥΡΙΟ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):

Ισχύει απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 13:00