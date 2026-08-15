Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

Snapshot Από 17 έως 21 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν 61.105.430,38 ευρώ σε 68.370 δικαιούχους από eΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 26.605.430,38 ευρώ για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας και εφάπαξ παροχές.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 34,5 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Ειδικά, 18 εκατ. ευρώ θα δοθούν για επιδόματα ανεργίας, 1,5 εκατ. ευρώ σε μητέρες για άδεια μητρότητας και 15 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Συνολικά 61.105.430,38 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους επιδομάτων από τις 17 έως και τις 21 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑκαι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι καταβολές αφορούν παροχές του e-ΕΦΚΑ, εφάπαξ ποσά, επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές της ΔΥΠΑ, καθώς και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ προγραμματίζονται συνολικά καταβολές ύψους 26.605.430,38 ευρώ.

Στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχήματος, καθώς και έξοδα κηδείας.

Παράλληλα, από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου, θα καταβληθούν 15 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν πληρωμές συνολικού ύψους 34,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων.

Ειδικότερα, 18 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, 1,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.200 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος, 15 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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