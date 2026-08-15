Μακελειό στο Μίσιγκαν: Έξι νεκροί από πυροβολισμούς - Νεκρός ο δράστης

Snapshot Ο 39χρονος Τσαντ Χίκμαν σκότωσε πέντε άτομα με πυροβολισμούς στο Μίσιγκαν και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία βρήκε τρία θύματα νεκρά σε ένα σπίτι και ένα τέταρτο σε κρίσιμη κατάσταση που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του σε δασώδη περιοχή κοντά σε λίμνη, μαζί με ένα επιπλέον θύμα.

Ο Χίκμαν βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου και είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για κακοποίηση παιδιού και παραβατικότητα ανηλίκου. Snapshot powered by AI

Μακελειό σημειώθηκε την Παρασκευή στο Μίσιγκαν όταν ο 39χρονος Τσαντ Χίκμαν άνοιξε πυρ τραυματίζοντας θανάσιμα πέντε άτομα, ενώ στη συνέχεια, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία στην κομητεία Μισάκι ενημερώθηκε για πυροβολισμούς σε σπίτι, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να εντοπίζουν τρία άτομα νεκρά και ένα ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ο Χίκμαν είχε διαφύγει και στην εξέλιξη της έρευνας για τον εντοπισμό του οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα τέταρτο άτομο νεκρό σε άλλο σπίτι ενώ λίγο αργότερα αφού εντόπισαν το όχημα του Χίκμαν σε δασώδη περιοχή κοντά σε λίμνη, βρήκαν μέσα σε αυτό τον ίδιο νεκρό καθώς και άλλο ένα άτομο.

Δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι ο Χίκμαν βρισκόταν στη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου ενώ στο παρελθόν είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης άνω του ενός έτους αφού το 2024 δήλωσε ένοχος για δύο πλημμελήματα.

Τότε είχε κατηγορηθεί για συμβολή στην παραβατικότητα ανηλίκου και για κακοποίηση παιδιού τέταρτου βαθμού σε περιστατικό του 2010.

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