Βουλιαγμένη: Ημιβύθιση ιστιοφόρου - Υπήκοοι Τουρκίας και Βελγίου οι επιβαίνοντες

Snapshot Ιστιοφόρο σημαίας Τουρκίας προσάραξε και εισροή υδάτων σημειώθηκε 2,5 ν.μ. δυτικά βορειοδυτικά της νήσου Φλεβών.

Οι οκτώ επιβαίνοντες, επτά Τούρκοι και ένας Βέλγος, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης και είναι καλά στην υγεία τους.

Δεν καταγράφηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Στο σημείο επενέβησαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ρυμουλκό και θαλαμηγό σκάφος. Snapshot powered by AI

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού σχετικά με την προσάραξη και εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Τουρκίας, με οκτώ επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 2,5 ν.μ. δυτικά βορειοδυτικά της νήσου Φλεβών.

Οι επιβαίνοντες, επτά υπήκοοι Τουρκίας και ένας υπήκοος Βελγίου, μετεπιβιβάστηκαν σε βοηθητικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης, καλά στην υγεία τους.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος του Αρχηγείου Λ.Σ., το ρυμουλκό «ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και ένα θαλαμηγό σκάφος.

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