Τήνος: Δείτε live τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας

Snapshot Η Τήνος υποδέχεται χιλιάδες προσκυνητές για τον Δεκαπενταύγουστο, με κορύφωση τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας στη Χώρα.

Ο Δεκαπενταύγουστος θεωρείται «Πάσχα του καλοκαιριού» για τους Τηνιακούς και απαιτεί μεγάλη κινητοποίηση λόγω της τετραπλασιασμένης πληθυσμιακής κίνησης.

Η εύρεση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας το 1823 συνδέθηκε με την Ελληνική Επανάσταση και αποτέλεσε σημείο πίστης και ελπίδας για τον ελληνικό λαό.

Ο ναός της Ευαγγελίστριας χτίστηκε με την προσφορά των πιστών και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα υποστηρίζει φιλανθρωπικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 13 Αυγούστου με ανοιχτή Παράκληση, ενώ στις 15 Αυγούστου πραγματοποιούνται η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας στους δρόμους της Χώρας. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες κόσμου που φτάνουν στο νησί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και από το εξωτερικό υποδέχεται η Τήνος. Άνθρωποι που έρχονται για να προσκυνήσουν την Παναγία, να ανάψουν ένα κερί, να εκπληρώσουν ένα τάμα ή να βρεθούν σε έναν τόπο που εδώ και δύο αιώνες έχει συνδεθεί όσο λίγοι με την πίστη, την ελπίδα και την ανθρώπινη δοκιμασία.

Το νησί βρίσκεται και φέτος στο επίκεντρο των εορτασμών του Δεκαπενταύγουστου με την κορύφωση των εορτασμών να είναι η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας στους δρόμους της Χώρας.

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«Το Πάσχα του καλοκαιριού»

Για τους Τηνιακούς, ο Δεκαπενταύγουστος δεν είναι απλώς η κορυφαία θρησκευτική γιορτή του νησιού. Είναι, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, το «Πάσχα του καλοκαιριού», μια ημέρα που αποτελεί «τιμή και ευλογία» για τον τόπο και απαιτεί κάθε χρόνο μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών και της τοπικής κοινωνίας.

Η εικόνα της Τήνου τις μέρες αυτές αλλάζει ριζικά. Η αυξημένη τουριστική κίνηση του Αυγούστου συναντά το μεγάλο «κύμα» των προσκυνητών και οι αντοχές του νησιού δοκιμάζονται.

«Ήδη βρισκόμαστε στα όριά μας», σημειώνει ο κ. Κροντηράς, εξηγώντας ότι τον Αύγουστο και ιδιαίτερα τις ημέρες γύρω από τη γιορτή της Μεγαλόχαρης «ο πληθυσμός του νησιού τετραπλασιάζεται».

Η Αγία Πελαγία και η εύρεση της εικόνας

Η ιστορία του μεγάλου προσκυνήματος οδηγεί στις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, η μοναχή Πελαγία, στο Μοναστήρι του Κεχροβουνίου, είδε επανειλημμένα σε όραμά της την Παναγία, η οποία της υπέδειξε το σημείο όπου βρισκόταν θαμμένη η εικόνα της και ζήτησε να γίνουν ανασκαφές.

Οι πρώτες προσπάθειες άρχισαν το 1822 και οι έρευνες εντάθηκαν στις αρχές του επόμενου έτους. Στις 30 Ιανουαρίου του 1823 βρέθηκε η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μία ημερομηνία που έκτοτε τιμάται ιδιαίτερα στην Τήνο.

Η είδηση της εύρεσης διαδόθηκε γρήγορα στον επαναστατημένο ελληνικό χώρο. Σε μια εποχή κατά την οποία η έκβαση της Επανάστασης παρέμενε αβέβαιη, η ανακάλυψη της εικόνας ερμηνεύτηκε από πολλούς ως θεϊκό σημάδι για την ευόδωση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Στο νησί έφθασαν για να προσκυνήσουν σημαντικές μορφές της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Νικηταράς και ο Μακρυγιάννης.

Έτσι, από πολύ νωρίς, η Παναγία της Τήνου συνδέθηκε στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο με τη θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού.

Ένας ναός χτισμένος και από τις προσφορές των πιστών

Στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα ανεγέρθηκε ο επιβλητικός ναός της Ευαγγελίστριας. Για την κατασκευή του χρειάστηκαν σημαντικοί πόροι, υλικά και εργασία, με την προσφορά των πιστών να έχει καθοριστικό ρόλο.

Ο ναός και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας έγιναν σταδιακά σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη θρησκευτική ζωή, αλλά και για την κοινωνική και πολιτιστική ιστορία του τόπου. Το Ίδρυμα ανέπτυξε με το πέρασμα των χρόνων φιλανθρωπική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, στηρίζοντας σχολεία, υποτροφίες και πολιτιστικές δράσεις.

Μα πάνω από όλα, αυτό που καθιέρωσε την Τήνο στη συνείδηση εκατομμυρίων ανθρώπων ήταν η ιδιαίτερη σχέση των πιστών με τη Μεγαλόχαρη.

Ο δρόμος προς την Παναγία και τα τάματα

Από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Τήνου είναι εκείνη των ανθρώπων που ανεβαίνουν γονατιστοί το δρόμο από το λιμάνι προς το ναό.

Για όσους επιλέγουν αυτή την επίπονη διαδρομή, η πράξη έχει έναν απολύτως προσωπικό χαρακτήρα. Κάποιοι έχουν ζητήσει βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, άλλοι επιστρέφουν για να ευχαριστήσουν την Παναγία και άλλοι συνεχίζουν ένα τάμα που περνά μέσα στην οικογένεια, από γενιά σε γενιά.

Δίπλα τους, άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατούν λαμπάδες και τάματα. Μικρά μεταλλικά αφιερώματα, κοσμήματα, εικόνες ή προσωπικά αντικείμενα γίνονται η υλική έκφραση μιας προσευχής, μιας αγωνίας ή ενός «ευχαριστώ». Είναι εικόνες που επαναλαμβάνονται εδώ και δεκαετίες, αλλά για εκείνους που τις βιώνουν δεν έχουν τίποτε το τυπικό. Κάθε τάμα κρύβει πίσω του τη δική του ιστορία.

Οι εκδηλώσεις από τις 13 Αυγούστου

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Τήνου, ο κύκλος των εκδηλώσεων που οδηγεί στη μεγάλη γιορτή αρχίσει κάθε χρόνο από τις 13 Αυγούστου.

Τότε πραγματοποιείται η ανοιχτή Παράκληση στον προαύλιο χώρο της Παναγίας, με την εικόνα να βγαίνει εκτός του ναού, ώστε οι πιστοί να συμμετάσχουν στην ακολουθία. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Κροντηράς, για ένα έθιμο που διατηρείται εδώ και χρόνια.

Την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου πραγματοποιείται η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της «Έλλης» και αποδίδονται οι προβλεπόμενες τιμές, ενώ ακολουθεί ο Αρχιερατικός Εσπερινός.

Το πρωί της 15ης Αυγούστου, επίκεντρο γίνεται η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της Χώρας.

Η εικόνα βγαίνει από το ναό και το πλήθος κατακλύζει τον κεντρικό δρόμο. Καμπάνες, εκκλησιαστικοί ύμνοι και χιλιάδες προσκυνητές συνθέτουν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του ελληνικού Δεκαπενταύγουστου.

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